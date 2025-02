video suggerito

L’oroscopo della Luna Nuova venerdì 28 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di venerdì 28 febbraio con la luna nuova in Pesci e l’allineamento planetario di 7 pianeti: gli effetti per tutti i segni zodiacali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di venerdì 28 febbraio 2025 sarà davvero particolare perché, nelle primissime ore della mattina, avremo la Luna nuova nel segno dei Pesci con unallineamento intenso di 7 pianeti nel segno dei Pesci. Il segno fortunato è il Cancro e quello sfortunato il Sagittario.

Gli effetti della Luna nuova in Pesci con l'allineamento planetario il 28 febbraio

Con la luna nuova in Pesci di venerdì 28 febbraio, oltre al Sole e alla Luna, si troveranno anche Mercurio, Saturno, Nettuno e il nodo lunare Nord (che non è un pianeta bensì un punto) in Pesci. Vicina, ma in un altro segno zodiacale (l'Ariete) si trova anche la Venere.

Il momento di Luna nuova nel segno dei Pesci, l'ultimo dei 12 segni zodiacali che prepara simbolicamente alla fine e al nuovo inizio (la primavera), è un momento di grande introspezione con una forte sollecitazione dei sogni, delle emozioni, dei dubbi, delle paure e delle grandi domande. Qualsiasi cosa sentiamo sia giunta alla fine in questo momento la sentiremo come pronta a staccarsi.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 27 febbraio 2025

Ariete

Amore: il tuo partner ha l'impressione di doverti conoscere da zero.

Lavoro: senti che c'è qualcosa di grande che sta cambiando.

Fortuna: la tua fortuna è il coraggio di buttarti nelle cose nuove, anche quando non le capisci ancora.

Il consiglio del giorno: impara a galleggiare, va benissimo anche la piscina comunale.

Voto: 6

Toro

Amore: oggi avrai voglia di fare e ricevere piccoli, piccolissimi gesti d'amore. Solo apparentemente insignificanti.

Lavoro: anche per te che ti solito lavori sodo questa è una giornata fiacca.

Fortuna: la tua fortuna è che potresti essere un insegnante universitario del prendere la vita con calma.

Il consiglio del giorno: passeggia senza una meta e senza stare al telefono.

Voto: 7

Gemelli

Amore: non ve la caverete con le solite battute divertenti.

Lavoro: avete troppi pensieri per concentrarvi anche sul lavoro, siete perfetti soltanto per le attività di routine.

Fortuna: la vostra fortuna è di avere sempre un cervello pronto a mettersi in gioco, anche con pensieri meno divertenti.

Il consiglio del giorno: leggete un libro di poesia di Guido Catalano e vedrete quanto anche la rima baciata sia divertente.

Voto: 6 –

Cancro

Amore: ti abbandoni a una notte d'amore davvero intensa, nonostante Venere a sfavore.

Lavoro: hai la sensazione di avere una visione ampia e soprattutto proiettata sul futuro.

Fortuna: hai l'impressione che tutta la tua profondità sia una gran fortuna, almeno oggi.

Il consiglio del giorno: scrivi immediatamente un manuale di come sopravvivere alla Luna nuova: sarà un bestseller!

Voto: 9

Leone

Amore: ti lamenterai tantissimo soltanto per farti coccolare.

Lavoro: ti senti davvero senza forze, ci si rivede lunedì.

Fortuna: la tua grande fortuna è di saperti godere i momenti di pace, anche quelli forzati.

Il consiglio del giorno: se tutti hanno bisogno di silenzio e introspezione, vorrà dire che ascolterai la musica a palla nelle cuffie.

Voto: 6

Vergine

Amore: puoi fare una selezione naturale di chi ti ama veramente e di chi ti sta sopportando in questi giorni.

Lavoro: in ufficio potresti mettere in discussione anche quello per cui studi da anni.

Fortuna: finché puoi pensare ad un'alternativa devi ritenerti molto fortunata.

Il consiglio del giorno: inizia subito a sognare ad occhi aperti.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: quel poco di amore che riesci a recuperare lo dedichi a te stessa.

Lavoro: ti dovrebbero pagare per occuparti dei tuoi stessi problemi e pensieri.

Fortuna: la tua fortuna è esserti conquistata grandi crediti con amici e parenti da poter sfruttare adesso.

Il consiglio del giorno: comprati un profumo che ti metta subito di buon umore.

Voto: 6 —

Scorpione

Amore: col partner avrai bisogno di dialoghi profondi sui valori che vi legano.

Lavoro: è il giorno giusto per progettare, schedulare, creare le basi.

Fortuna: la fortuna oggi deriva da quel sesto senso particolarmente sviluppato.

Il consiglio del giorno: concediti un'ora al parco in solitaria.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Amore: c'è un senso di solitudine che non passa ma anche la voglia di risolvere.

Lavoro: direi che questa potrebbe tranquillamente essere una giornata di ferie, da passare sul divano.

Fortuna: la fortuna è sapere di avere tutto l'intelletto sufficiente per affrontare la situazione.

Il consiglio del giorno: datti degli obiettivi a brevissimo termine e delle relative gratificazioni.

Voto: 5 —

Capricorno

Amore: oggi dovresti solo ricevere, non dare.

Lavoro: non ti stupire se hai la sensazione di volerti licenziare senza preavviso.

Fortuna: sarai fortunato se riuscirai a mettere da parte per 24 ore tutti i tuoi impegni.

Il consiglio del giorno: comprati dei sali da bagno e soprattutto usali subito.

Voto: 5

Acquario

Amore: l'amore adesso sembra molto più completo di quanto non sia mai stato.

Lavoro: condividere e collaborare saranno le parole d'ordine.

Fortuna: riscopri la fortuna di avere sempre emozioni nuove da conoscere e riconoscere.

Il consiglio del giorno: ricomincia a tenere un diario, segreto solo se necessario.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: tutto vi sembrerà molto più intenso e con dei significati più profondi rispetto alle coccole quotidiane.

Lavoro: oggi probabilmente vi perderete fissando intensamente lo schermo del pc spento.

Fortuna: oggi la fortuna vi sembrerà nascosta nelle piccole cose.

Il consiglio del giorno: tenete un taccuino da disegno sempre a portata di mano.

Voto: 8