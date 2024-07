video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 25 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 25 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Che bella questa Luna in Pesci congiunta a Nettuno: parla di valori forti e ideali immensi. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, giovedì 25 luglio 2024 c’é ancora tanta forza leonina e focosa, mentre la Luna in Pesci, congiunta a Nettuno, amplifica i valori, le emozioni, i desideri e i sogni. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Ariete

Amore: è la tua attività preferita in assoluto.

Lavoro: grande intuito e voglia di progresso.

Fortuna: è un booster alle tue idee.

Il consiglio del giorno: guarda i documentari sugli oceani di Sylvia Earl.

Voto: 8 etica e visione.

Toro

Amore: morbido e accogliente come un letto di piume.

Lavoro: ricorda che si può sempre fare un passo alla volta.

Fortuna: ti dà qualche dritta quando giochi a ‘sasso, carta, forbice’ ma non sempre.

Il consiglio del giorno: colazione al baretto sotto casa, una certezza!

Voto 7 tenerello.

Gemelli

Amore: sotto sotto tutti da mordere.

Lavoro: puntate a più alte cariche, quasi pronti a mettervi in politica.

Fortuna: lasciatevi viziare.

Il consiglio del giorno: cena nel vostro ristorante preferito.

Voto 5 e mezzo dispettosi.

Cancro

Amore: da sogno proibito.

Lavoro: sei più interessato ai flirt in ufficio che al tuo lavoro.

Fortuna: ti piace solo se garantisce il ‘colpo di fulmine’.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento a ‘Novella 2000’.

Voto 6 e mezzo gossipparo.

Leone

Amore: incollato con il Super Attack al partner.

Lavoro: te la cavi anche senza troppa preparazione.

Fortuna: te la senti proprio tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: organizza un tour culturale con i tuoi amici in una città d’arte.

Voto 8 e mezzo amorevole.

Vergine

Amore: deve dimostrarti la massima serietà.

Lavoro: ti rapporti solo ai dati.

Fortuna: preferisci di gran lunga essere lasciata in pace.

Il consiglio del giorno: sei decisamente troppo seria.

Voto 5 palla al piede.

Bilancia

Amore: una dea piovuta al cielo.

Lavoro: sai scalare le montagne anche in infradito.

Fortuna: ti rende sempre perfetta anche con quaranta gradi all’ombra.

Il consiglio del giorno: prepara i costumi e i parei per andare al mare.

Voto 8 e mezzo fantasmagorica.

Scorpione

Amore: frizzantino, come un vino da aperitivo.

Lavoro: procede ancora in slow motion.

Fortuna: da riassestare come se dovessi fare la convergenza a un’auto.

Il consiglio del giorno: valuta proposte osé.

Voto 7 pronto al nuovo.

Sagittario

Amore: temperature tipo pediluvio serale per sgonfiare le caviglie.

Lavoro: ripiegare dietro le fila.

Fortuna: ti fa ghosting.

Il consiglio del giorno: ricorda che non hai sempre e solo ragione tu.

Voto 5 eccessivo.

Capricorno

Amore: è il tuo rifugio sicuro.

Lavoro: sai applicare l’intelligenza emotiva.

Fortuna: ti affidi alla Divina Provvidenza, come la Lucia dei ‘Promessi Sposi’.

Il consiglio del giorno: riscopri il tuo lato mistico.

Voto 6 e mezzo riflessivo.

Acquario

Amore: ti disconnetti volentieri.

Lavoro: le regole sono solo un dettaglio che non consideri.

Fortuna: vuoi solamente divertirti senza pensieri.

Il consiglio del giorno: pronto solo al lato social goliardico.

Voto 7 senza responsabilità.

Pesci

Amore: zelanti e sempre sul pezzo, come fosse un lavoro.

Lavoro: vi dedicate solo nelle pause dall’amore.

Fortuna: la notate solo quando siete insieme alla vostra dolce metà.

Il consiglio del giorno: prenotate una cenetta con il vostro partner.

Voto 8 dolcissimi.