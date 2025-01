video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 25 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 25 gennaio 2025, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: punta tutto sul linguaggio emotivo.

Fortuna: ti aiuta ad alzarti dal divano.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te un piccolo sacchetto di frutta secca, il tuo kit di sopravvivenza contro la stanchezza e i momenti in cui serve una dose di energia extra.

Voto: 5 +

Toro

Amore: sei l'abbraccio caldo che tutti vorrebbero avere in una giornata fredda.

Fortuna: come una spolverata di cacao sul cappuccino.

Il consiglio del giorno: con una giornata così promettente, imposta la sveglia presto, così da poter viverla al massimo.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: categoricamente no.

Fortuna: ricordatevi che Giove vi assiste anche quando non sembra.

Il consiglio del giorno: se sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento, forse è il momento di rallentare e mettere il riposo al primo posto. Concedetevi un weekend senza impegni, spegnendo il telefono e dedicandovi a lunghe dormite.

Voto: 5 scarichissimi

Cancro

Amore: abbondante come piace a te.

Fortuna: ti supporta nel dedicarti al tuo benessere.

Il consiglio del giorno: chiacchiera con una pianta – Sì, hai capito bene. Mentre la innaffi, condividi con lei come ti senti. Le tue buone vibrazioni la nutrono tanto quanto l'acqua.

Voto: 7 affettuosissimo

Leone

Amore: dici quello che ti passa per la testa.

Fortuna: ti fa dare qualcosa senza aspettarti nulla in cambio.

Il consiglio del giorno:potresti scrivere un pensiero gentile e lasciarlo su una panchina o un tavolino in un bar. Chi lo troverà avrà una piccola gioia.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore:sei decisamente insopportabile.

Fortuna: vorrebbe che la smettessi di lamentarti.

Il consiglio del giorno: mangiare sano va bene, ma senza rinunciare al piacere.Non vorrai certo deprimerti di fronte a un triste piatto di zucchine lesse, vero?

Voto: 5

Bilancia

Amore: sesso? No grazie.

Fortuna: lancia segnali di fumo.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare il potere dei numeri.A volte, un dettaglio ricorrente può essere un segnale di novità in arrivo.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: sentimentalone.

Fortuna: dai sempre la risposta giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: hai mai pensato di cucinare qualcosa di insolito? aggiungi una spezia afrodisiaca, come lo zenzero o il peperoncino, e lascia che il profumo accenda i tuoi sensi e quelli della tua dolce metà. Estintore a portata di mano.

Voto: 7 ++

Sagittario

Amore: Disegni cuoricini sul vetro della doccia, ma li cancelli subito, mica puoi rischiare che qualcuno li interpreti come un impegno a lungo termine.

Fortuna: accende il phon e punta dritto per scaldare il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: esci senza una meta precisa, entra in un negozio che non hai mai considerato, o prendi un caffè in un posto nuovo.

Voto: 7

Capricorno

Amore: mano nella mano sotto la copertina.

Fortuna: ti prepara la boule dell’acqua calda.

Il consiglio del giorno: spegni il telefono, rilassati sul divano e osserva le nuvole fuori dalla finestra.

Voto: 6

Acquario

Amore: flirt leggero.

Fortuna: ti passa a prendere sotto casa.

Il consiglio del giorno: oggi il tuo sesto senso è particolarmente attivo. Segui quella sensazione che ti dice "vai di là" o "stai li buono e aspetta un attimino".

Voto: 7 pieno

Pesci

Amore: tanto ma tormentato.

Fortuna: si sente destabilizzata dai vostri sbalzi d’umore.

Il consiglio del giorno: puntate tutto sulle buone maniere anche quando vi verrebbe da sbroccare.

Voto: 6