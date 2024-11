L’oroscopo di domani domenica 24 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: preferisci dedicarti a qualcosa di meno impegnativo.

Fortuna: tutta racchiusa nella tua testolina pensante.

Il consiglio del giorno: ricordati di idratarti come si deve quando fai attività fisica all’aperto, anche se fa freddo.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: non forzare troppo, lascia anche agli altri il tempo di decidere.

Fortuna: disegna con te cuoricini, sul vetro appannato della doccia.

Il consiglio del giorno: prova a cimentarti con una nuova ricetta veloce, come un risotto al radicchio e bollicine.

Voto: 7 –

Gemelli

Amore: non sa proprio come prendervi.

Fortuna: desidera aiutarvi a fare chiarezza, ma preferisce non interferire.

Il consiglio del giorno: portate con voi una paletta stile vigile urbano: perfetta per bloccare all’istante chi vi infastidisce (e, all’occorrenza, anche il vostro riflesso allo specchio)

Voto: 5 +

Cancro

Amore: ad intermittenza, come il segnale Wi-fi del negozio sotto casa.

Fortuna: ti vorrebbe meno polemica.

Il consiglio del giorno: lagnati pure, ma in modalità silenziosa: un eccellente allenamento per i muscoli facciali, senza disturbare il resto del mondo.

Voto: 6

Leone

Amore: hai così tanta grinta che uno solo potrebbe non bastarti.

Fortuna: senti che veglia su di te.

Il consiglio del giorno: mantieni sempre i piedi ben ancorati a terra anche quando con la fantasia stai già volando.

Voto: 8

Vergine

Amore: sei pronta a metterti in gioco.

Fortuna: dovrai cercare di essere un po' fantasiosa in merito, ma con Mercurio a sfavore ti viene un po' difficile.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di coccole, prendile tutte senza paranoie.

Voto: 7 –

Bilancia

Amore: che nessuno si baci in tua presenza.

Fortuna: qualche certezza vacilla e tu inizi a guardarla con fare sospetto.

Il consiglio del giorno: ok che la tua vena artistica è a buoni livelli ma sei sicura sia una buona idea creativa dar vita a nuovi gioielli utilizzando le capsule del caffè usate?

Voto: 7

Scorpione

Amore: hai poche energie ma tantissimo affetto.

Fortuna: se richiede troppa fatica per ottenerla, preferisci lasciar perdere fin da subito.

Il consiglio del giorno: un pisolino, di trenta minuti ,dopo pranzo è sempre una scelta vincente.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: passi la palla e non ne vuoi sapere.

Fortuna: le tue certezze le vuoi nero su bianco.

Il consiglio del giorno: una gita in montagna con pranzo, presso il rifugio, a base di prodotti tipici locali: il rimedio perfetto contro il malumore da Luna storta.

Voto: 5 +

Capricorno

Amore: sei pronto a condividere il tuo nido.

Fortuna: senti che vola verso di te.

Il consiglio del giorno: non avere paura di proporre idee, anche le più strampalate! Se ti viene in mente di riempire la casa di candele e petali di rosa solo per vedere il sorriso di chi ami… perché non provarci?

Voto: 7 a mani bassissime

Acquario

Amore: preferisci la compagnia di una serie TV.

Fortuna: la trovi infilata tra le pagine di un romanzo, come un segnalibro improvvisato.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te il tuo taccuino per appuntare tutte le idee che ti vengono in mente e non perderne nemmeno una.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: vi buttate sul vostro confort food preferito.

Fortuna: vi ignora, ma con tatto.

Il consiglio del giorno: se state pensando di tirarvi su il morale… beh, forse è un po' presto per lanciarsi già su All I Want for Christmas Is You.

Voto: 5