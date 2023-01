Oroscopo di oggi 24 gennaio 2023: Pesci e Cancro emotivissimi L’oroscopo di oggi, martedì 24 gennaio 2023, vede il Sole allontanarsi da Plutone e Venere allontanarsi da Saturno. Con anche la Luna in Pesci, sembra ci sia un momento per riprendere fiato. Energia extra per Gemelli, Acquario e Ariete!

L'oroscopo di oggi, martedì 24 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di oggi.

La Luna in Pesci, insieme agli aspetti di congiunzione che sono stati forti negli ultimi giorni e che si vanno allentando, sembrano concederci un attimo di respiro. Approfittiamone!

Con la Luna che oggi è appunto in Pesci, il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato la Vergine.

L'orscopo di oggi per l'Ariete

Nonostante tutto l’entusiasmo che ti sta fornendo il cielo, con Mercurio ancora contro, dovresti esercitare più la perspicacia che i tuoi muscoloni. Infatti, quando hai letto il titolo dell’articolo che parla delle ‘Easter eggs’ (i riferimenti a canzoni, fumetti e video games degli anni Ottanta) nel film ‘Ritorno al futuro’, ti sei scervellato cercando di capire in quali scene si trovano queste benedette uova di Pasqua. Ora che ho reso l’idea, mettiti sotto ad allenare la tua materia grigia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti senti come cenerentola pronta per il ballo.

Lavoro: arrivare pronto alla riunione con il capo è come lo studio matto e disperatissimo per la maturità.

Salute: metti le stesse energie che usi nell’attività sportiva per risolvere gli indovinelli della sfinge.

Il consiglio del giorno: fai un trattamento alla paraffina per le tue mani screpolate per la troppa attività all’aperto.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

A dar un po’ di sollievo alla Venere contro di questo periodo, arriva una Luna molto sensibile che finalmente ti fa vedere, ma attraverso un binocolo, che dentro di te c’è una bella riserva di dolcezza. Sempre sul tema, tra le tue letture quotidiane, aggiungi anche quella del recente studio dell’Università di Harvard, che dopo ben ottantacinque anni di ricerca è giunto alla conclusione che il segreto della felicità è proprio l’amore. Qui urge riaprirsi a questo campo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo prendi nuovamente in considerazione, come i jeans a zampa d’elefante.

Lavoro: la tua sfida più grande oggi è la condivisione di tutto il tuo sapere.

Salute: allena la tua pazienza a piccoli passi, proprio come si fa quando si impara a correre.

Il consiglio del giorno: scarica l’app TabUi, per essere aggiornato su eventi in luoghi d’arte e di cultura.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La prima cosa che vi è venuta in mente alla notizia che in un annetto verranno testati i taxi volanti a Milano, è che avrete un mezzo comodo per far visita a tutti i vostri amori in una stessa serata. Se Venere vi regala grande sentimentalismo e voglia di tenerezza, l’esuberanza e l’estrema energia di Marte possono essere placate solo dopo ore di performance sotto le coperte. Anche se siete certi di avere vigore sufficiente per tutti gli spasimanti, non esagerate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: lo volete esagerato, come il film ‘Il mio grosso, grasso, matrimonio greco’.

Lavoro: volete gestire tutto in prima persona, ma solo per dare una mano. Sappiate che potreste essere d’intralcio.

Salute: la giornata per voi non finisce mai, perché c’è sempre qualche cosa da fare, anche alle due di notte.

Il consiglio del giorno: prenotate ora per vedere lo spettacolo ‘Super Magic’ al teatro Brancaccio, perché i biglietti sono già a ruba.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’empatia oggi torna in primo piano, proprio grazie a una Luna sensibilissima che ti fa tornare la voglia di essere un distributore automatico di abbracci. Anche le news di questo periodo sono totalmente allineate a questo tuo spirito, perché un recente studio ha dimostrato che le coccole e le effusioni sono una perfetta terapia scaccia ansia. Siccome Mercurio è ancora contro, e tu non riesci proprio a valorizzare tutte le tue capacità, puoi optare per questa notizia, per convincere tutti i colleghi dell’ufficio a destinare un momento durante la giornata lavorativa a ‘l’ora dell’abbraccio’ proprio come nel film ‘Trolls’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: già appena sveglio sei pronto all’azione.

Lavoro: con la dolcezza non puoi ottenere tutto, ma ci puoi comunque provare.

Salute: allena i tuoi bicipiti per abbracci mozzafiato.

Il consiglio del giorno: leggi i libri di ‘Cornabicorna’, perché hanno sempre una gran morale.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Visto che al momento la temperatura sotto le coperte è come quella a cui si deve servire un long drink perfetto, quindi gelida, a causa sempre di Venere in opposizione, per scaldarti dovrai trovare valide soluzioni alternative. Puoi sempre optare per un caldissimo piumino North Face, che oltre ad essere perfetto per le tue esigenze, è la nuova ossessione delle It-girl. Punta tutto sul look!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le temperature sono artiche, tanto che il tuo animale domestico è un simpatico pinguino.

Lavoro: con te non si scherza, perché sei pronto a ruggire all’istante.

Salute: tira fuori i tuoi malumori con una bella sessione di box.

Il consiglio del giorno: mangia i mandarini, simbolo di ricchezza e prosperità per il Capodanno Cinese.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Le tue capacità sono davvero sconfinate, perché con i favori continui di Mercurio, sei davvero capace di qualsiasi cosa. Questo anche perché quando ti metti a studiare con grande applicazione, raggiungi sempre risultati eccellenti. Potresti inviare il tuo cv per la posizione ancora aperta come chef personale di Cristiano Ronaldo, che cerca un cuoco capace di preparare sushi e bacalhau arroz, piatto preferito del campione. Se decidi di fare una cena di prova io sono prontissima a gustare i tuoi manicaretti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: i sentimenti precisi, come piacciono a te, purtroppo non esistono.

Lavoro: sei capace di eccellere in qualsiasi situazione.

Salute: il sonno è il tuo cruccio, tanto che sei massima esperta di prove di materasso memory.

Il consiglio del giorno: leggi le regole del ‘Fantasanremo’ e spiegale a tutti i tuoi amici, per partecipare a questo gioco durante la kermesse sanremese.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei sempre governata da passioni irrefrenabili, con Venere e Marte che ti sostengono e ti stimolano, tanto che sei pronta ad eccessi che a volte sarebbe meglio governare con la ragione. Al momento, però, questa è latente proprio a causa di Mercurio contro. Non mi stupirebbe infatti, se coinvolta da un gruppo di ambientalisti, venissi presa dalla voglia di sgonfiare anche tu le ruote dei suv di Milano. Puoi sempre trovare la scusa di voler fare gesti nobili, ma ti assicuro che come giustificazione non basta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore le passioni ti fanno proprio perdere la testa.

Lavoro meglio evitare decisioni di impulso, perché potresti pentirtene.

Salute: sei composta dal cento per cento da istinto e sentimenti.

Il consiglio del giorno: concediti dei momenti di introspezione, perché sono importanti e preziosi per la propria crescita personale.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei tutto razionalità e intelletto, con Mercurio che ti fa sempre ridurre tutto al minimo denominatore. Ma oggi, con la Luna a favore, potresti riscoprire una certa pulsione nelle parti basse che credevi ormai in profondo letargo, tanto da aver posticipato anche il passaggio dall’estetista a primavera. La leggerezza prende piede, tanto che alla notizia che si è sviluppato un sistema per vedere attraverso ai muri con il Wi-Fi, tu hai pensato subito che potrai curiosare liberamente senza essere additato come voyeurista. Segui tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione di questa nuova e meravigliosa tecnologia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ogni tanto ti puoi concedere qualche golosità sotto la luce del sole.

Lavoro: sei così avanti che ormai nei tuoi report scrivi come data 2024.

Salute: ricordati di allenare sempre il pavimento pelvico. Non si sa mai.

Il consiglio del giorno: scopri un altro lato dell’amore che va oltre la passione, ma si tratta di dolcezze e grande sensibilità.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Da un recente studio, pare che quando si abbassano le temperature, si alzi la voglia di fare all’amore. Ma tu, che hai sempre Marte in opposizione, e oggi anche la Luna storta, piuttosto di impegnarti in acrobazie a letto, sarai più invogliato ad abbarbicarti alla ricerca della termocoperta elettrica che ti può garantire sonni caldi e rifocillanti, senza il bisogno di sprecare troppo le tue ‘scarse’ energie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: innamoratissimo, ma solo a parole.

Lavoro: lasci volentieri fare tutto agli altri, ma per pigrizia.

Salute: sei disposto a investire tutti i tuoi risparmi in creme che promettono miracoli, come lo ‘scioglipancia’.

Il consiglio del giorno: impara un canto in sanscrito per fare il figo, anche se a nessuno interessa.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Fare il rigido e granitico che non si sposta dai suoi principii, ti viene davvero benissimo, ma oggi con la Luna a favore potresti addirittura decidere di ammorbidirti un po’. Infatti, nel leggere la notizia che lo stato del Canada sta adottando misure molto stingenti contro l’uso di alcolici, raccomandando un massimo di due drink a settimana, anche tu potresti esclamare: ‘Che esagerazione!’. Tu, che di solito tieni molto alle regole, questa sì che è proprio una sorpresa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più morbido di quello che dai a vedere.

Lavoro: ogni tanto anche il capo può prendersi una pausa.

Salute: dovresti provare lo stand up comedy, e sfoderare le tue battute migliori con i colleghi.

Il consiglio del giorno: partecipa a una lezione di breath work, respirare per più di un’ora dà una sensazione davvero liberatoria.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei capace di entusiasmarti anche su quei temi per cui la maggior parte della gente solitamente storce il naso, come ad esempio il progetto di Luigi e Giovanna che sognano di aprire un ristorante con menù a base di insetti, con pesto di tarme e biscotti ai grilli. Grazie a Marte e Venere che ti accompagnano, tu sei sempre pronto a provare e accogliere le novità e sai vedere importanti risvolti futuri.

Amore: augurati che il tuo partner in questo periodo non sia per nulla geloso.

Lavoro non ti pesa assolutamente fare anche il lavoro degli altri.

Salute sei più perfetto della perfezione.

Il consiglio del giorno: acquista formaggi locali quando vai a fare le gite in montagna.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Lasciatevi andare ai piaceri della vita e all’esagerazione, proprio oggi che la Luna è nel vostro segno. Come prima cosa recatevi nella splendida Roma che, oltre che per la sua bellezza, è stata nominata la città dove si mangia meglio al mondo. Fatevi tentare dalle leccornie della capitale. Ordinatele tutte senza alcun ripensamento, e se proprio dovesse venirvi un briciolo di scrupolo potete sempre pensare che: domani è un altro giorno, per iniziare la dieta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: volete fare una vera indigestione.

Lavoro: siete così entusiasti che volete portare a casa tutto il risultato del 2023 in un solo giorno di lavoro.

Salute: con il super potere della vostra mente potete fare davvero di tutto, anche alzarvi dal letto.

Il consiglio del giorno: andate al ristorante Frezza a Roma per farvi spillare la birra da Claudio Amendola.

Voto 6 +