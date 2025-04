video suggerito

L'oroscopo di mercoledì 23 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di mercoledì 23 aprile 2025 parla di follie soprattutto amorose. Scordiamoci la razionalità moderata!

Ariete

Amore: ti senti un protagonista di un film romantico, pronto a tutto per chi ami.

Lavoro: lucido, scattante, centrato. Sei il primo della classe che detta le regole.

Fortuna: ti accompagna come il filtro bellezza su Instagram: discreta ma efficace.

Il consiglio del giorno: continua a seminare gentilezza, sta tornando indietro a mazzi.

Voto: 8 e mezzo, perché ti sei finalmente guadagnato un applauso sincero anche da te stesso.

Toro

Amore: tenero come un biscotto appena sfornato.

Lavoro: svolgi ogni incarico con cura maniacale, come un artigiano del cuore.

Fortuna: ti protegge come un amuleto segreto nel taschino.

Il consiglio del giorno: non aver paura di esprimere ciò che senti, anche con un bigliettino.

Voto: 8 e mezzo, zuccheroso al punto giusto.

Gemelli

Amore: audaci, frizzanti, capaci di far ridere anche in camera da letto.

Lavoro: multitasking come un DJ che mixa tre tracce alla volta.

Fortuna: altalenante, ma se cadete lo fate con stile.

Il consiglio del giorno: tenete a bada la lingua, ogni tanto anche un silenzio fa scalpore.

Voto: 5 e mezzo, pungente come un tweet virale.

Cancro

Amore: un abbraccio che sa di casa, una carezza che dura tutto il giorno.

Lavoro: non sei il capo, ma sei il collante che tiene tutto insieme.

Fortuna: gentile con te, come una brezza leggera a fine aprile.

Il consiglio del giorno: fidati della tua sensibilità, è la tua arma segreta.

Voto: 8 pieno, perché fai bene a tutti, anche a te stesso.

Leone

Amore: passionale come una telenovela in prima serata.

Lavoro: determinato come un CEO che presenta la nuova linea in conferenza stampa.

Fortuna: oggi è il tuo mantello rosso, regale e teatrale.

Il consiglio del giorno: accetta un consiglio senza viverlo come una minaccia.

Voto: 8+, perché sei un sovrano che lascia il segno.

Vergine

Amore: lanci segnali in codice morse, sperando che qualcuno li decifri.

Lavoro: nervosa come una stampante inceppata, ma comunque produttiva.

Fortuna: nascosta dietro una pila di carte da archiviare.

Il consiglio del giorno: fatti un tè caldo e ignora le piccole provocazioni.

Voto: 5, ma solo per oggi: la tua rivincita è dietro l’angolo.

Bilancia

Amore: un po’ confuso, come una storia vista solo nelle storie di Instagram.

Lavoro: distratta, ma creativa. Evita i dettagli troppo sottili.

Fortuna: come un messaggio lasciato in sospeso: potrebbe arrivare… o no.

Il consiglio del giorno: scriviti le cose importanti sul palmo della mano.

Voto: 6, in modalità aereo.

Scorpione

Amore: caldo e vaporoso come un tuffo nella vasca idromassaggio.

Lavoro: sospendi il giudizio e regalati una tregua.

Fortuna: ti trova quando ti rilassi.

Il consiglio del giorno: prova a lasciarti andare, anche solo per una sera.

Voto: 7, meritatamente indulgente.

Sagittario

Amore: brami emozioni galattiche, ma il partner potrebbe volere solo Netflix.

Lavoro: desideri visibilità, ma oggi meglio lavorare dietro le quinte.

Fortuna: in standby, in attesa del lancio.

Il consiglio del giorno: non perdere il presente a furia di guardare le stelle.

Voto: 5, esploratore impaziente.

Capricorno

Amore: più chiaro di così non potresti essere, ma manca un po’ di poesia.

Lavoro: attento e metodico, come chi fa la lista della spesa con le stelline.

Fortuna: ti segue come un carrello ben oliato.

Il consiglio del giorno: ricorda che l’amore non è un foglio Excel.

Voto: 7 e mezzo, affidabile e preciso.

Acquario

Amore: ti mostra quanto sei affascinante quando non ci provi neanche.

Lavoro: leader silenzioso, ma incisivo.

Fortuna: ti guarda da vicino, curiosa di cosa farai.

Il consiglio del giorno: lascia parlare i fatti e continuerai a stupire.

Voto: 7, geniale e fuori dal coro.

Pesci

Amore: come un film francese in bianco e nero, struggente e senza fine.

Lavoro: ti fidi del fiuto, ed è un buon giorno per farlo.

Fortuna: soffia gentile come una brezza in primavera.

Il consiglio del giorno: proteggi il tuo cuore, è un’opera d’arte.

Voto: 9, meravigliosamente trasparente.