video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 22 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 22 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Cambiano le regole delle passioni erotiche estive con Marte che entra in Gemelli. Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di domani, lunedì 22 luglio 2024 ci trova reduci dalla Luna piena in Capricorno del weekend che ha ridato energia e significato alla nostra indipendenza, ai nostri lati unici. Con Marte in Gemelli e la Luna in Acquario il segno fortunato é il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: voglia di sognare in grande.

Lavoro: avanti tutta.

Fortuna: ti rassicura che tutto sta andando per il meglio.

Il consiglio del giorno: sfrutta la tua ritrovata simpatia.

Voto: 7 e mezzo giocherellone.

Toro

Amore: in stand by.

Lavoro: decisioni condivise.

Fortuna: assente giustificata.

Il consiglio del giorno: chatta con gli amici ma fuori dall’orario di lavoro.

Voto 5 spaesato.

Gemelli

Amore: avete l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: sempre vincenti.

Fortuna: vi regala in automatico un 10 e lode.

Il consiglio del giorno: sorriso smagliante da regalare anche agli sconosciuti.

Voto 9 al top.

Cancro

Amore: pronto ad abbracci lunghissimi.

Lavoro: solo nel tempo libero.

Fortuna: risiede nei sentimenti e negli affetti.

Il consiglio del giorno: merenda a casa con tutti i parenti.

Voto 6 e mezzo tranquillo.

Leone

Amore: solo per chi se lo merita.

Lavoro: vuoi essere il più bravo di tutti.

Fortuna: ci giochi anche a racchettoni in spiaggia.

Il consiglio del giorno: essere esclusivo ti piace parecchio.

Voto 5 e mezzo solo per la Luna storta.

Vergine

Amore: non è una priorità.

Lavoro: non rimanere ferma come il blocco delle partenze delle gare di corsa.

Fortuna: ti chiede di fermarti per almeno due giri come al gioco dell’oca.

Il consiglio del giorno: impara a perdere un po’ di tempo.

Voto 6 – in affanno.

Bilancia

Amore: super hot.

Lavoro: hai già finito tutti i compiti per il rientro a settembre.

Fortuna: ti rallegra ma non è fondamentale ti chiede di puntare sempre più in alto.

Il consiglio del giorno: per te solo soddisfazioni.

Voto 8 e mezzo magnifica.

Scorpione

Amore: non sei assolutamente per tutti.

Lavoro: devi attendere ancora un momento per sferrare il tuo colpo maestro.

Fortuna: attenzione agli sgambetti.

Il consiglio del giorno: aperitivo in un posto nuovo dove non ti conosce nessuno.

Voto 5 e mezzo solitario.

Sagittario

Amore: pretendi il massimo.

Lavoro: organizzato ma a singhiozzo.

Fortuna: è una spilla che devi ben sviluppare.

Il consiglio del giorno: niente colpi di testa. Tutto deve essere ben ragionato.

Voto 5 e mezzo senza fretta.

Capricorno

Amore: solo se ne hai proprio voglia.

Lavoro: ti senti già in vacanza.

Fortuna: si è tramutata in .una comoda amaca sotto una pianta per sonnellini pomeridiani.

Il consiglio del giorno: aria condizionata a palla per sopportare il grande caldo.

Voto 6 e mezzo sereno.

Acquario

Amore: qualche timido tentativo.

Lavoro: punti solo ai tuoi sogni.

Fortuna: ti puoi rimettere in forma con pochi e semplici esercizi funzionali.

Il consiglio del giorno: sogna in grande.

Voto 7 sorridente.

Pesci

Amore: troppo impegnativo.

Lavoro: i conti potrebbero non quadrare.

Fortuna: a targhe alterne.

Il consiglio del giorno: ricontrollate almeno un paio di volte le email inviate e ricevute.

Voto 6 e mezzo incasinati.