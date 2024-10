L’oroscopo di domenica 20 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 20 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: hai un cuore grande, grande: i conflitti con il partner sono solo un’altra forma di preliminari.

Fortuna: studiare è proprio una buona idea.

Il consiglio del giorno: canalizza la tua energia in un progetto creativo, dagli proprio libero sfogo.

Voto: 8 (se riesci ad avere pazienza)

Toro

Amore: il confine tra sincerità e un commento non richiesto è molto labile, occhio!

Fortuna: più calma e lucidità e meno decisioni affrettate.

Il consiglio del giorno: sfrutta l’energia di Marte per sgranchirti le gambette.

Voto: 7

Gemelli

Amore: avete l’empatia di una busta nel reparto surgelati. I sentimenti non sono dadi, evitate di giocarci.

Fortuna: sarebbe la giornata giornata top per fare networking tanto godete a parlare, se solo riusciste a dimenticare quanto tutti vi stiano un po’ sulle palle.

Il consiglio del giorno: rallenta, non tutti riescono a stare al tuo passo!

Voto: 8

Cancro

Amore: niente di più sexy di un partner che ti capisce senza troppi giri di parole.

Fortuna: la solitudine oggi ti fa bene, ascoltati.

Il consiglio del giorno: prenditi del tempo per trovare il tuo nuovo mantra e lascialo risuonare dentro di te.

Voto: 7

Leone

Amore: desideri una relazione leggera come una piuma, ma bollente come una tazza di caffè nero.

Fortuna: gli amici sono il tuo porto sicuro.

Il consiglio del giorno: taglia, cuci e sfrutta questa energia per tessere nuove alleanze.

Voto: 9

Vergine

Amore: dentro al cuoricino si sente l’eco.

Fortuna: non se ne parla, oggi ci si deve rimboccare le maniche.

Il consiglio del giorno: concedi un giorno libero al critico stacanovista che vive nella tua testa.

Voto: 5

Bilancia

Amore: fiumi di poeticissime parole.

Fortuna: armonia di sentimento e parole.

Il consiglio del giorno: fai il primo passo verso qualcosa che un po’ ti spaventa.

Voto: 9

Scorpione

Amore: geloso, passionale e vulnerabilissimo.

Fortuna: intuizioni potenti, da far invidia a un veggente.

Il consiglio del giorno: lascia andare il controllo e i vecchi rancori, facciamo un tentativo?

Voto: 7

Sagittario

Amore: le dinamiche di coppia oggi sono un nervo scoperto, meglio rimandare le grandi decisioni e farsi coccolare.

Fortuna: oggi non la devi nemmeno nominare.

Il consiglio del giorno: pratica la pazienza, sarà la tua alleata migliore oggi.

Voto: 5

Capricorno

Amore: talmente lontano dal tuo partner che al telefono penserà di aver fatto una chiamata intercontinentale.

Fortuna: oggi la tua vera fortuna è il lavoro, buttati su quello.

Il consiglio del giorno: organizza al meglio il tuo tempo e le tue risorse: fai una bel diagramma di flusso.

Voto: 7

Acquario

Amore: universale e potente.

Fortuna: è nascosta tra le pieghe della tua creatività, scoprila!

Il consiglio del giorno: cavalca le tue idee più folli e originali.

Voto: 9

Pesci

Amore: coccole, intimità, desiderio bruciante e tanto, tanto “drama”.

Fortuna: ve la create con le vostre manine, nessuno vi regala nulla.

Il consiglio del giorno: prendetevi del tempo per riflettere, se cavalcate le emozioni rischiate di farvi travolgere da un’onda gigante

Voto: 5