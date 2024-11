video suggerito

L’oroscopo di domani mercoledì 20 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 20 novembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: devi ancora trovare il tuo tipo ‘giusto’.

Lavoro: super motivato come un atleta pronto per una gara.

Fortuna: è sempre pronta a mettersi in gioco.

Il consiglio del giorno: uscita di gruppo anche se non ti va.

Voto: 5 e mezzo un po’ abbacchiato.

Toro

Amore: puoi mettere il turbo.

Lavoro: passi corti e ben studiati.

Fortuna: si è un po’ stufata di tutto questo romanticismo.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ti tocca ‘sudare’ anche se non ne hai assolutamente voglia.

Voto 7 e mezzo impegnati di più.

Gemelli

Amore: pronti a darvi totalmente al partner.

Lavoro: potete mettere a servizio solo la forza fisica.

Fortuna: vi aiuta a pompare i vostri muscoloni.

Il consiglio del giorno: andate in palestra la mattina presto.

Voto 7 pieni di energie.

Cancro

Amore: stracolmi di sentimento.

Lavoro: non lasciarti distrarre.

Fortuna: è pronta a rallegrarti come gli addobbi natalizi.

Il consiglio del giorno: invia dolci messaggini a chi ti piace.

Voto 6 e mezzo per la dolcezza.

Leone

Amore: hai molto da investire.

Lavoro: pensi sempre in grande.

Fortuna: è il tuo accessorio preferito.

Il consiglio del giorno: regala libri a Natale.

Voto 8 per il grande intuito.

Vergine

Amore: ormai ne hai una scorta per tutto l’inverno.

Lavoro: brilli per i tuoi modi impeccabili.

Fortuna: si diverte a renderti ancora più scintillante.

Il consiglio del giorno: organizza una cena di beneficenza.

Voto 8 + sempre buona.

Bilancia

Amore: giochi ancora in difesa.

Lavoro: pretendi la massima serietà da tutti quanti.

Fortuna: prova a entrare in campo ma non sa bene cosa fare.

Il consiglio del giorno: cerca di alleggerire anche le questioni più impegnative.

Voto 5 e mezzo pungente.

Scorpione

Amore: è la tua ancora di salvezza.

Lavoro: complicatissimo mantenere un buon equilibrio.

Fortuna: è un obiettivo da raggiungere.

Il consiglio del giorno: la pazienza è sempre una qualità su cui puoi contare.

Voto 5 con il salvagente.

Sagittario

Amore: pronto a fare anche follie.

Lavoro: ti piace essere performante al 100%.

Fortuna: è un diversivo piacevole ma per pochi minuti.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ricordati di fare una pausa.

Voto 8 + e tanta voglia di fare.

Capricorno

Amore: in altre faccende affaccendato.

Lavoro: avanti tutta senza alcun indugio.

Fortuna: è come il preparatore atletico che fa un massaggio prima di una gara.

Il consiglio del giorno: non ti scomporre per i piccoli contrattempi.

Voto 5 + sempre molto deciso.

Acquario

Amore: è un filino impegnativo.

Lavoro: lo eviti come le telefonate dei call center.

Fortuna: pronta a prepararti una tisanina calda.

Il consiglio del giorno: abbigliamento e scarpe comode.

Voto 6 recupero funzionale.

Pesci

Amore: è un tutt’uno con il vostro quotidiano.

Lavoro: la mente divaga in fantasie proibite.

Fortuna: esalta tutto il lato soft erotico.

Il consiglio del giorno: attenzione a esagerare con battutine a doppio senso.

Voto 7 + vogliosi.