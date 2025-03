L’oroscopo di giovedì 20 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: dolce come una coccola inaspettata.

Lavoro: brillante come un brindisi tra vip.

Fortuna: elegante come un invito esclusivo.

Il consiglio del giorno: concediti leggerezza e piccoli lussi.

Voto: 8, in grande stile.

Toro

Amore: solido come una bottiglia di Barolo in cantina.

Lavoro: ben pianificato come una campagna vincente.

Fortuna: calda come un applauso a scena aperta.

Il consiglio del giorno: goditi la soddisfazione di essere un passo avanti.

Voto: 7 e mezzo, strategico.

Gemelli

Amore: frenetico come un party senza orari.

Lavoro: impulsivo come una mail inviata troppo in fretta.

Fortuna: ballerina come una connessione Wi-Fi traballante.

Il consiglio del giorno: conta fino a 10 prima di rispondere.

Voto: 5, scoppiettante.

Cancro

Amore: caldo come un abbraccio sincero.

Lavoro: concreto come un progetto ben riuscito.

Fortuna: stabile come una casa sicura.

Il consiglio del giorno: mantieni la calma e il tuo fascino naturale.

Voto: 7, equilibrato.

Leone

Amore: raggiante come un tramonto estivo.

Lavoro: sereno come una giornata senza riunioni.

Fortuna: luminosa come uno skyline notturno.

Il consiglio del giorno: prenditi tempo per goderti i piccoli lussi della vita.

Voto: 9, soddisfatto.

Vergine

Amore: appassionato come un discorso sentito.

Lavoro: instancabile come un’attivista convinta.

Fortuna: sorprendente come un’iniziativa ben riuscita.

Il consiglio del giorno: scegli dove spendere la tua energia e fallo con misura.

Voto: 5 e mezzo, paladina.

Bilancia

Amore: vivace come una salsa ballata a sorpresa.

Lavoro: curioso come una nuova scoperta.

Fortuna: delicata ma costante.

Il consiglio del giorno: abbraccia l’ignoto con un sorriso.

Voto: 7, aperta.

Scorpione

Amore: intenso come una dichiarazione senza mezze misure.

Lavoro: impeccabile come un colpo ben assestato.

Fortuna: potente come un’onda che travolge.

Il consiglio del giorno: non esagerare, anche i guerrieri si riposano.

Voto: 8+, invincibile.

Sagittario

Amore: avventuroso come un viaggio senza itinerario.

Lavoro: dinamico come un tour tra continenti.

Fortuna: sorprendente come un biglietto last minute.

Il consiglio del giorno: non aspettare che siano gli altri a invitarti, parti tu.

Voto: 8, esploratore.

Capricorno

Amore: prudente come un passo su ghiaccio sottile.

Lavoro: attento come un controllore fiscale.

Fortuna: discreta come un affare ben gestito.

Il consiglio del giorno: fidati solo delle cose solide e concrete.

Voto: 7, vigile.

Acquario

Amore: curioso come un incontro inatteso.

Lavoro: brillante come un’idea fuori dagli schemi.

Fortuna: in crescita come un progetto ben pianificato.

Il consiglio del giorno: scrivi, disegna, sogna… ma poi concretizza.

Voto: 8 e mezzo, visionario.

Pesci

Amore: delicato come una carezza silenziosa.

Lavoro: sotto controllo, se non ti lasci distrarre.

Fortuna: un po’ altalenante, ma recuperabile.

Il consiglio del giorno: scegliete con cura quali battaglie vale la pena combattere.

Voto: 5, alla ricerca di diplomazia.