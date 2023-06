L’oroscopo di oggi 2 giugno 2023: Scorpione e Acquario a rischio dichiarazioni incontrollate L’oroscopo di oggi, venerdì 2 giugno 2023, parla chiaro: che le emozioni non si trattengano per evitare poi di essere dichiarate con un’esplosione. Siamo in vista della Luna piena quindi meglio parlare fino a che abbiamo un briciolo di diplomazia. Nelle previsioni delle stelle di oggi il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato sono i Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 2 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi mentre la Luna in Scorpione si oppone prima a Mercurio e poi a Urano, la Venere è sostenuta da Nettuno. Come a dire che gli ideali di pace e di amore sono fortissimi e possono portare a delle rotture, paure, rivoluzioni emotive. Non abbiate paura di dire quello che provate.

Con la Luna che in questo giorno, nel segno dello Scorpione, si oppone prima a Mercurio e poi a Urano, è probabile che le emozioni profonde sentano un certo subbuglio. Questo vale soprattutto per il segno sfortunato che oggi è l'Acquario mentre può dirsi al sicuro il segno fortunato che è il Pesci.

Leggi anche L'oroscopo del 31 maggio 2023

Ariete

Indirizza tutte le tue inesauribili energie verso grandiosi progetti invece di impiegarli per futili discussioni che con Marte a favore sono all’ordine del giorno. Dovresti prendere esempio da Luigi Luini, celebre per i suoi panzerotti in centro Milano, che alla sua veneranda età apre ancora il laboratorio all’alba per soddisfare i suoi numerosi clienti. Questo è proprio il momento di rimboccarsi le maniche.

Amore vuoi sperimentare tutte le posizioni del kamasutra, anche quelle più scomode.

Lavoro se ben stimolato sei un vero stakanovista.

Salute: il tuo addominale scolpito fa davvero invidia.

Il consiglio del giorno: riguardai vecchi film italiani anni ottanta come ‘Ecceziunale… veramente’.

Voto 6

Toro

Per le questioni istituzionali tu solitamente sei l’uomo giusto al momento giusto con Venere a favore che ti dona un aplomb impeccabile e Mercurio nel tuo segno che ti fa sempre dire la cosa giusta come a un quiz serale. Oggi che hai la Luna storta e Marte contro il tuo obiettivo è di diventare empatico e risolutivo come il presidente Mattarella. Tu inizia ad allenarti con gli eventi mondani della tua zona.

Amore: tu lo divori, in tutti i sensi.

Lavoro: le critiche ti fanno arrabbiare proprio come le dive del teatro impegnato.

Salute: il pisolino pomeridiano per te è fondamentale.

Il consiglio del giorno: rispolverate le flip flop perché è ora di andare al mare.

Voto 7 –

Gemelli

Sfidate le regole come l’uomo che decide di farsi una doccia con tanto di bagno schiuma nella fontana dell’aeroporto di Fiumicino. Siete dotati di grande coraggio come i veri ribelli grazie a Marte a favore. Visto che non riuscite a stare fermi nemmeno un minuto cercate almeno di non mettervi nei guai.

Amore: vorreste trascorrere tutta la giornata a letto, ma non per dormire.

Lavoro: siete tropo presi a festeggiare la vita per lavorare.

Salute: siete travolgenti come un torrente primaverile in piena.

Il consiglio del giorno: acquistate la macchina per fare le bolle di sapone.

Voto 6 e mezzo

Cancro

La tua bellezza è da perdita di fiato con Venere che continua a transitare nel tuo segno e in più oggi con la Luna a favore sei davvero super sexy. Proprio come la meravigliosa modella attrice Teyana Taylor che mette in mostra un six pack perfetto all’amFar Gala di Cannes. Tu sei in assoluto il ritratto della perfezione.

Amore: sei l’amante che tutti vorremo incontrare almeno una volta nella vita.

Lavoro: tu sai controllare tutti i colleghi come un bravo portiere tutti i condomini.

Salute: grazia e bellezza sono i doni che hai ricevuto dall’universo.

Il consiglio del giorno: guarda il cielo stellato con un telescopio.

Voto 8 +

Leone

Le tue scelte risultano sempre essere fuori tempo con Mercurio contro e oggi con la Luna storta tiri fuori la tua verve da vero stronzetto. Sei così irriverente che riusciresti ad affermare che sei felice che lo storico cinema Odeon del centro di Milano diventerà prossimamente un centro commerciale di lusso. Tu provi un certo piacere ad andare contro corrente.

Amore: lo metti tra i preferiti delle serie che hai intenzione di guardare prossimamente, ma non oggi.

Lavoro: sei così poco attento che gli appuntamenti che li disdici con minimo un’ora di ritardo.

Salute: il tuo ruggito questa mattina è davvero minaccioso.

Il consiglio del giorno:regalati un’ora di silenzio rigenerante. Voto 6 –

Vergine

Sei sempre pronta a correre in soccorso nelle situazioni impossibili come pulire dai rifiuti tutto il Camp 4 dell’Everest che sembra un discarica all’aria aperta con i migliaia di turisti che transitano ogni anno per raggiungere la vetta, ma non puliscono nulla. Tu che hai Venere dalla tua e oggi sei particolarmente ispirata dalla Luna sei già pronta in versione netturbina sexy per fare un po’ di pulizia di fondo.

Amore: sei più sexy e snodata di una ballerina di pole dance.

Lavoro: essere a servizio degli altri per te è sempre un piacere.

Salute: sei così perfetta che il tuo intimo si abbina perfettamente con la manicure.

Il consiglio del giorno: aiuta tutti i tuoi vicini a fare correttamente la differenziata.

Voto 8

Bilancia

Lo so che con Marte a favore ti senti un pilota pronta per partecipare alla ventiquattr’ore di Lehman o alla Parigi-Dakar ma con Venere contro dovresti cercare della pause di respiro nella tua agenda fitta di appuntamenti. Proprio come Johnny Depp costretto a rallentare e non presenziare ad alcuni eventi per colpa di una caviglia fuori uso. Un po’ di sano ozio di certo non può farti male.

Amore: alle tue nottate infuocate dovresti aggiungere un po’ di zucchero.

Lavoro sei impaziente di ottenere i tuoi meritati risultati e guadagni.

Salute: sei pronta ad attraversare un lago a nuoto.

Il consiglio del giorno: regalati una giornata alla spa.

Voto 6 +

Scorpione

Dovresti puntare tutto sull’amore con Venere e la Luna che ti rendono più dolce di un pasticciotto alla crema con doppio strato di glassa. Proprio come il Mister Spalletti che ha deciso di prendersi un anno sabbatico da trascorrere con la sua piccola Matilde per vederla crescere e farla giocare al parco tutti i giorni. Tu nel campo dell’amore sei un vero maestro.

Amore: ti dedichi con grandissimo impegno per il piacere del partner.

Lavoro: il tuo apporto è unicamente basato sulla bella presenza.

Salute: sei sempre perfetto come un vero Guru della moda.

Il consiglio del giorno: organizza una giornata al parco di divertimenti.

Voto 6

Sagittario

Hai sempre un occhio attento alle novità che arrivano dall’estero. Infatti non ti sarà di certo sfuggita la notizia che il prezzo dell’energia in Finlandia è praticamente pari a zero. Con Marte a favore si già pronto a fare un picchetto per chiedere al Governo di realizzare le stesse misure di fornitura energetica di questo paese nord europeo. Parlare con un megafono in mano è come realizzare uno dei tuoi sogni da bambino.

Amore: pretendi performance atletiche dal tuo partner.

Lavoro: ti piace spiegare di tutto, anche come funziona il distributore degli snack in ufficio.

Salute: riesci a dormire poche ore per notte perché hai sempre qualche cosa da fare.

Il consiglio del giorno: organizza una serata karaoke.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei sempre il secchione dello zodiaco, quello che legge tutti i testi di approfondimento consigliati dall’insegnate per fare ottima figura agli esami. Con Mercurio a favore tu sei in assoluto uno dei pochi che può giocare con la scacchiera colorata dell’artista Massimo Kaufmann con regole logiche. Tu sapresti dare la risposta giusta anche ai teoremi matematici irrisolvibili.

Amore: lo infili tra la fine della pausa pranzo e una riunione importante.

Lavoro: è la tua vera vocazione. Salute: fai volentieri a meno di allenamento e palestra, al momento non è la tua priorità.

Il consiglio del giorno: prova a risolvere il cubo di Rubik nel minor tempo possibile.

Voto 7

Aquario

Non sei il candidato migliore per partecipare alle tavole rotonde di discussione. Tu che hai sia Mercurio contro che la Luna storta ti ostini ad essere sempre una voce fuori dal coro. Infatti non comprendi i principi economici e filosofici della pizzeria neozelandese che offre ai suoi clienti, tra i vari metodi di pagamento, anche un lascito testamentario dopo la morte. Tutto quello che è anticonvenzionale ti fa venire i nervi.

Amore: per te al momento l’argomento è chiuso e archiviato.

Lavoro: tu pretendi i ritmi lenti come quando si inviavano le cartoline con la posta.

Salute sei scorbutico anche con il barista che ti prepara con gran cura il tuo caffé schiumato.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci prima di dare una risposta automatica.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Vi piace dedicarvi in modo scrupoloso in tutto ciò che fate con Mercurio e Venere che accentuano l’attenzione per il dettaglio. Alla velocità della vita moderna preferite calma e serenità che vi infonde la Luna a favore. Siete dello stesso mood di Luciano Ligabue che decide di promuovere ora il suo nuovo disco in uscita a settembre per educare il pubblico a tempi più dilatati e creare una certa suspence.

Amore: l’amore voi lo praticate per tutta la notte.

Lavoro: la vostra politica è ‘no stress’.

Salute: vi piace contemplare e meditare per un perfetto equilibrio psico-fisico.

Il consiglio del giorno: prenotate una visita per vedere il Colosseo di notte.

Voto 8 e mezzo