L’oroscopo di domani, domenica 2 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: ti senti un po’ insicuro.

Fortuna: è sempre il tuo superbonus.

Il consiglio del giorno: un bel bicchiere di spremuta d’arancia a colazione per una carica di energia.

Voto: 7

Toro

Amore: fate le ore piccole a pomiciare.

Fortuna: non ti fa troppe domande.

Il consiglio del giorno: mantieni con costanza un’attività fisica all’aperto, anche se fa freschino.

Voto: 7

Gemelli

Amore: senza grosse pretese.

Fortuna: ti offre idee brillanti.

Il consiglio del giorno: rispolverate la scacchiera e fatevi una bella partita.

Voto: 5

Cancro

Amore: emotività a livelli altissimi.

Fortuna: ti scalda le calze sul calorifero.

Il consiglio del giorno: se proprio la nostalgia ti tormenta, dai un’occhiata al tuo vecchio diario segreto.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: lanci sguardi languidi.

Fortuna: vorrebbe sussurrarti ,dolcemente, all’orecchio frasi di senso compiuto.

Il consiglio del giorno: se sei preso da una serie TV troppo impegnativa, forse è il momento di scegliere qualcosa di più leggero.

Voto: 6 +

Vergine

Amore: lo schifi.

Fortuna: ti fa trovare nella cassetta della posta riviste di moda in omaggio.

Il consiglio del giorno: una gita sulle ciaspole potrebbe essere proprio quello che ti serve per schiarirti le idee e riempirti i polmoni di aria buona.

Voto: 5 +

Bilancia

Amore: paranoico.

Fortuna: sei diffidente pure nei suoi confronti.

Il consiglio del giorno: ascolta in loop la tua playlist preferita.

Voto: 5

Scorpione

Amore: di te, non si lamenta nessuno mai.

Fortuna: pende dalle tue labbra.

Il consiglio del giorno: trasforma la vasca da bagno in un piccolo tempio del romanticismo per un incontro a due.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: molti pensieri ma confusi.

Fortuna: ti prepara un pediluvio alla lavanda.

Il consiglio del giorno: non serve proprio buttar fuori tutto-tutto quello che ti passa per la testa.

Voto: 6

Capricorno

Amore: preferisci stare un pò solo nell’angolino a pensare.

Fortuna: inforna la tua torta preferita.

Il consiglio del giorno: dacci dentro con gli integratori naturali.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: gli dimostri tutto il tuo sapere.

Fortuna: ti fa ridere a crepapelle.

Il consiglio del giorno: nei tornei di giochi da tavolo in famiglia tiri fuori il meglio di te, vai di sfida a Scarabeo!

Voto: 7

Pesci

Amore: ovunque mano nella mano.

Fortuna: vi regala una cena a lume di candela.

Il consiglio del giorno: musica classica come colonna sonora della giornata.

Voto: 8