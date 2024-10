video suggerito

L’oroscopo di sabato 19 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 19 ottobre 2024, con le previsioni per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, sabato 19 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: chiudi gli occhi e immaginati perso in una fiaba d'autunno, tra alberi dorati e foglie che cadono. Super romantico.

Fortuna: non strafare con l'ottimismo. Forse è il caso di abbassare il volume.

Consiglio del giorno: c’erano giorni in cui concedersi una pausa tè caldo con dei biscotti e un buon libro ti faceva sbadigliare più di un ippopotamo allo zoo, ma oggi è un pigro lusso da godere tutto.

Voto: 6

Toro

Amore: chiedi una torta al cioccolato, al ripieno caldo e dolce ci pensi tu!

Fortuna: la Luna ti spinge a cercarla solo in soddisfazioni materiali.

Consiglio del giorno: lascia che siano le tue azioni a parlare!

Voto: 9

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

Gemelli

Amore: stranamente, vi chiudete a riccio per dribblare le discussioni.

Fortuna: per quella, c’è da rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

Consiglio del giorno: commuovetevi un po' davanti a un grande classico come "Autumn in New York" e poi fatevi una lunga passeggiata al parco.

Voto: 6

Cancro

Amore: un camino acceso e una pelle d’orso… il resto è tutto un film da vietare ai minori!

Fortuna: gli amici sono la tua fonte di intuizioni brillanti.

Consiglio del giorno: non sprecare da solo questa tua energia golosa e irresistibile, condividila!

Voto: 9

Leone

Amore: fascino a mille ed aspettative altissime.

Fortuna: non fare troppo il goloso e lascia qualche spazietto sul piatto.

Consiglio del giorno: se non lavori, lascia che i pensieri sulla carriera scorrano via come nuvoloni bianchi.

Voto: 5/6

Vergine

Amore: il romanticismo è in riassortimento, ma la passione è tutt’altro che timida.

Fortuna: cogli le occasioni al volo, nemmeno fossi un campione di tiro al piattello.

Consiglio del giorno: organizza un torneo di giochi da tavolo e soddisfa tutta la tua sete di competitività!

Voto: 8

Bilancia

Amore: dolcezza e comprensione le tue armi segrete, il “vaffa” facile e l’eloquenza quelle letali.

Fortuna: se non è oro a 24 carati, non fa per te.

Consiglio del giorno: abbassa un poco l’intensità del dialogo.

Voto: 7

Scorpione

Amore: passione iperesigente.

Fortuna: e pensare che potrebbe pure piovere.

Consiglio del giorno: trova un’attività che ti permetta di sfogarti, una corsetta defaticante potrebbe non essere sufficiente.

Voto: 5

Sagittario

Amore: vuoi la parte del protagonista in una serie d’amore romantico.

Fortuna: preparati bene, oggi non è il giorno per rischiare alla cieca.

Consiglio del giorno: sabato perfetto per un classico "ci vediamo un film da me?", che potrebbe prendere una piega interessante.

Voto: 7

Capricorno

Amore: cerebrale, dichiari il tuo amore sconfinato solo per le tue creazioni.

Fortuna: troppo impegnato a fare e pianificare per accorgerti di lei. Ti diverti come in un gioco di ruolo.

Consiglio del giorno: sarebbe la giornata perfetta per giocare con i tuoi figli, oppure offrirti come baby-sitter per quelli degli altri.

Voto: 7/8

Acquario

Amore: c’è gran complicità con chi non ha troppe pretese.

Fortuna: possibili piccoli ritardi e contrattempi.

Consiglio del giorno: posticipa le decisioni importanti, soprattutto sul fronte familiare e lavorativo.

Voto: 5

Pesci

Amore: riesci a far felice chi ami anche solo con un messaggio inaspettato, e faccia a faccia certamente non deludi.

Fortuna: vincete a parole, ma non nei fatti.

Consiglio del giorno: oggi fatevi aiutare, parlate, discutete, sviscerate tutte le questioni in sospeso.

Voto: 8