L'oroscopo di domani lunedì 19 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 19 agosto 2024 e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno: con la Luna piena siamo incoraggiati a coltivare relazioni autentiche, anche se questo significa mettere in discussione le nostre sicurezze. Venere e Saturno, rispettivamente in Vergine e Pesci, amplificano la tensione nelle relazioni e intensificano il senso di solitudine. Il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato sono i Pesci.

L’oroscopo di domani, lunedì 19 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. La Luna Piena in Acquario ci spinge a cercare profondità nelle relazioni, ma con Venere e Saturno in opposizione, i rapporti interpersonali diventano notevolmente più complicati. Il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato sono i Pesci.

Ariete

Amore: andate insieme in palestra.

Lavoro: sei uno ma vali per due.

Fortuna: hai il mondo nelle tue mani.

Il consiglio del giorno: per iniziare la settimana in maniera salutare spostati in bicicletta, ricordati il caschetto.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: ti ricorda le onde del mare, un po' va un po' viene.

Lavoro: ponderi molto bene ogni decisione.

Fortuna: accoglila quando meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: salutare è un gesto di educazione e Luna storta o no tu non manchi mai.

Voto: 5

Gemelli

Amore: lasciate l’insalata tra i denti per evitare i baci.

Lavoro: non vedete l’ora di darvi da fare.

Fortuna: trovate subito parcheggio.

Il consiglio del giorno: l’energia c’è, ma calcolate bene i tempi.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: sguardi languidi e tramonti romantici.

Lavoro: più per dovere che per piacere.

Fortuna: l’abbini perfettamente al tuo stato d’animo.

Il consiglio del giorno: fatti un giro di mazurca ad una sagra di paese.

Voto: 7

Leone

Amore: ricordati che non esiste solo il sesso.

Lavoro: non puoi sempre avere ragione se lavori in un team.

Fortuna: apriti alle nuove opportunità.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista di buoni propositi per settembre.

Voto: 6

Vergine

Amore: ti dice che sei bellissima ed è vero.

Lavoro: fatichi a tenere il ritmo che ti sei prefissata.

Fortuna: difficile da comprendere.

Il consiglio del giorno: se non va tutto come da programma, benone sei umana!

Voto: 5

Bilancia

Amore: buttati sul tuo partner con un doppio tuffo carpiato.

Lavoro: riesci a convincere tutti con il tuo sex appeal.

Fortuna: saltellate abbracciate come due amiche al rientro dalle vacanze.

Il consiglio del giorno: scegli bene con chi passare il tuo tempo.

Voto: 7

Scorpione

Amore: ti vuole bene ma gli rispondi maluccio.

Lavoro: di metterti ad usare il cervello proprio non ti va.

Fortuna: se fai lo sgorbutico si offende.

Il consiglio del giorno: lasciati coinvolgere da un ritmo rilassante.

Voto: 5 +

Sagittario

Amore: è anche saper affrontare insieme le difficoltà.

Lavoro: non perdi la tua verve da “tuttologo”.

Fortuna: avere un divano accogliente a fine giornata.

Il consiglio del giorno: fai un salto in biblioteca e rispolvera un classico d’avventura.

Voto: 6

Capricorno

Amore: dimostri con i fatti e non solo con le parole.

Lavoro: sei contento anche se un po' ti dispiace non stare a casa accoccolato sul divano.

Fortuna: un grazie che arriva inaspettatamente.

Il consiglio del giorno: dedicati a ciò che ami di più, anche se richiede di mettere da parte qualche impegno.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: cerca di essere paziente con il partner anche se fai fatica a comprendere i suoi bisogni.

Lavoro: purché sia fisico.

Fortuna: incontri la persona giusta nel momento sbagliato.

Il consiglio del giorno: posiziona una lampada di sale nella tua camera da letto per aiutare a neutralizzare le energie negative e favorire notti serene e sogni piacevoli.

Voto: 5

Pesci

Amore: non permettere che i conflitti ti abbattano; l’amore, proprio come la vita, ha i suoi alti e bassi.

Lavoro: non senti l’esigenza.

Fortuna: ti rifugi nei tuoi sogni.

Il consiglio del giorno: ascolta della musica classica ha effetti positivi a livello psicologico e riduce lo stress.

Voto: 4+