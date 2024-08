video suggerito

Arriva la Superluna piena in Acquario il 19 agosto 2024: emozioni intense e voglia di ribellarsi La Superluna Piena nel segno dell'Acquario sarà il 19 agosto 2024 intorno alle 20:30: aspettiamoci tanti di noi che reclameranno il loro spazio e la loro visibilità all'interno di gruppi sociali, dalla famiglia agli amici. Toro, Leone, Scorpione e Acquario i segni più toccati dagli effetti del plenilunio.

Lunedì 19 agosto 2024 alle 8:25 della sera ci sarà la Luna piena nel segno dell’Acquario opposta al Sole in Leone. Come sempre questa fase lunare porta forti emozioni e, inevitabilmente, anche tante tensioni. La parte più profonda del nostro io ha bisogno di uscire allo scoperto, non sempre con chiarezza e diplomazia. I segni coinvolti dalla Luna sono i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Questa Luna piena in Acquario é l’espressione del nostro io all’interno della società, dalla famiglia all’ambiente che ci circonda. Siamo chiamati a ritrovare il nostro giusto spazio in queste dinamiche, che non ci schiaccino! Quella del 19 agosto 2024 é una Superluna, ovvero apparirà più grande e più luminosa del solito a causa della sua maggiore vicinanza alla Terra. Infine, come tutte le Lune piene, anche questa ha un nome che le viene dalla cultura dei nativi americani ed è chiamata "Luna Piena dello Storione": per le comunità che vivevano attorno ai Grandi Laghi questa era la stagione per pescare lo storione appunto.

Cosa significa la Luna Piena in Acquario di lunedì 19 agosto 2024

La Luna piena in Acquario del 19 agosto 2024 é piuttosto intensa, perché insieme alla normale opposizione tra Sole e Luna, tra Leone e Acquario, ci sono nel cielo due aspetti importanti e di tensione. Il primo é il pianeta Urano, pianeta dei cambiamenti ma anche delle rotture e delle situazioni inattese, che si quadra ovvero si scontra contemporaneamente sia al Sole che alla Luna. Quindi l'opposizione tra la nostra ragione e l'emozione è fatta detonare anche dal pianeta più esplosivo che ci sia. Poi, se questo è il periodo nel quale stiamo vivendo la quadratura tra Giove (in Gemelli) e Saturno (in Pesci), proprio il 19 agosto in questa quadratura si inserisce anche Venere (in Vergine). L'armonia esterna quindi diviene davvero difficile da mantenere. Teniamoci pronti! In compenso ci sarà più facile far venire a galla quelli che sono i nostri bisogni sgomitando, soprattutto in quelle situazioni sociali (sia private che pubbliche) nelle quali ci sentiamo compressi.

Gli effetti della Luna Piena in Acquario segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Acquario di lunedì 19 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Per un segno di fuoco come il tuo la fase di luna piena in due segni zodiacali che ti sono amici, non fa che amplificare la voglia di conquistare, tentare, abbracciare l'universo intero. Sarai davvero incontenibile nella tua passione e nelle tue voglie.

Toro

Sarai anche tu uno dei segni grandi protagonisti di questa luna piena in Acquario, soprattutto se sei nato nella terza decade del segno. Scalciando e imponendoti sia metaforicamente che in senso letterale ci toglierai ogni dubbio su quello che credi sia il tuo giusto spazio.

Gemelli

In questo periodo di grande sollecitazione emotiva la luna piena potrebbe farti perdere il senso del gruppo e l'importanza di comunicare quello che senti in una modalità comprensibile ma contemporaneamente attenta. Insomma, rischi di essere un po' antipatico!

Cancro

Di questa fase di luna piena sentirai principalmente la voglia di uscire dalla tua comfort zone e l'incentivo a mettere in ordine, prima di tutto per te stesso, le tue priorità.

Leone

Questa luna piena ti coinvolgerà particolarmente proprio in un momento in cui mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale ti sta già dando filo da torcere facendoti capire quanto sia impossibile restare superficiali nelle cose importanti e nei sentimenti che ti riguardano. Ancora più del solito c'è bisogno di andare a fondo e indagare in ciò che provi.

Vergine

Più volte durante questa estate 2024 ti sei sentita incompresa, sola e abbandonata! C'è un po' di esagerazione drammatica che non esiterai ad amplificare ed esporre durante questa luna piena in Acquario. Difficile che tu riesca a mantenere la calma e soprattutto la misura.

Bilancia

Sembri scampare, come un mago che si è riparato sotto il mantello invisibile, da tutti i grandi transiti nel cielo di questi giorni. Sentirai fortissime le energie di cambiamento e vitalità ma riuscirai a mantenere il controllo di te e soprattutto delle tue espressioni.

Scorpione

Se ti senti escluso, messo da parte, non sufficientemente considerato direi che hanno i minuti contati perché è vicino il momento nel quale esploderai dicendo tutto ma proprio tutto quello che pensi e provi. Tutto ciò moltiplicalo per tre se sei nato nella terza decade.

Sagittario

Diciamo che questa non è la tua estate più fortunata nè la più leggera ma proprio la luna piena in Acquario potrebbe davvero farti capire che cosa desideri, chi sei e verso che cosa vuoi andare. Poi sarai il caso di comunicarlo con dolcezza.

Capricorno

Nonostante le tante energie che travolgeranno tutti in questa fase lunare tu sembri mantenere una relativa calma e, semmai, ti lasci trascinare dalle voglie, dall'esibizionismo e dall'esagerazione ma senza stravolgere la tua natura.

Acquario

La luna piena si esprime in tutta la sua potenza dirompente proprio nel tuo segno zodiacale, mentre da un lato i pianeti ti donano sicurezza in te stesso e dall'altro Urano non ti permette più di mantenere diplomatiche mezze misure.

Pesci

Come tutti segni mobili anche il tuo è particolarmente coinvolto da questo grande transito di Giove quadrato a Saturno. La luna piena nel segno dell'acquario non fa che rendere ancora più insopportabile tutto quello che da diverso tempo ribolle nel tuo cuoricino. È ora di rimettere ordine e tagliare ciò che non funziona più.