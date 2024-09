video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 18 settembre 2024: Vergine, Gemelli e Sagittario prendano ferie! L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Saranno probabili tensioni emotive forti: il segno fortunato di oggi è il Cancro mentre il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, inizierà con la Luna piena nel segno dei Pesci che sarà anche eclissi di Luna e quindi decisamente più potente, introspettiva, emotiva e confusa. Se in questi giorni le tensioni sono state tante adesso abbiamo l'apice: il momento dell'iluminazione da una parte ma anche della difficoltà a trattenere dall'altra. Il segno fortunato di oggi è il Cancro mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

‘Ritrovare la calma’ potrebbe essere il titolo di una delle avventure di Sherlock Holmes, dove tu ovviamente sei il protagonista. La serenità sta diventando il tuo nuovo pallino, anche perché non riesci proprio a coglierla e comprenderla. Con Venere in opposizione e Marte contro sei decisamente molto irascibile. Ti arrabbi per tutto, anche per il calo di produzione di vini rossi negli ultimi vent’anni, a vantaggio di quelli bianchi e delle bollicine. Non ti va proprio bene nulla, neppure la giacca del completo realizzata su misura.

Amore: ti tieni prudentemente alla larga.

Lavoro: a furia di lamentarti non vieni più preso sul serio.

Fortuna: hai perso le istruzioni d’uso.

Il consiglio del giorno: pulizia del viso per restare in silenzio almeno per un’ora.

Voto: 6 dettagliatissimo.

Toro

Possiedi una totale capacità di equilibrio tra ragione e sentimento. Sei un vero beato perché pare tu sia riuscita a comprendere l’essenza del cosmo e del mondo. Tutto merito della Luna a favore e dell’eclissi. Esattamente come Tiago Motta che non si scompone assolutamente quando pareggia con l’Empoli ma anzi lancia una sfida alla Juventus. Ti senti pronto per fare da modello sotto ogni punto di vista che si tratti di intelletto, romanticismo o fisic du rôle.

Amore: hai la cattedra ad honorem.

Lavoro: ci pensi tu a risolvere tutto schioccando le dita.

Fortuna: è lei che ti chiede una consulenza.

Il consiglio del giorno: sorriso smagliante per far innamorare tutti, anche gli scettici.

Voto 9 un vero dio.

Gemelli

Voi sapete bene che questo non è il momento per prendere delle decisioni importanti che possano stravolgere totalmente le vostre esistenza. Meglio stare con i piedi per terra con Mercurio o contro e la Luna stortissima. Lo so che con Venere a favore avete una profonda necessità di far volare il vostro cuoricino e guardate con un goccio di gelosia la coppia di sposini Teresa Langella e Andrea del Corso, protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Vi assicuro che anche per voi arriverà il momento di intraprendere il vostro cammino, anche amoroso, ora state tranquilli e fermi ai blocchi di partenza.

Amore: non è ancora come nelle favole.

Lavoro: meglio mimetizzarsi con la tappezzeria dell’ufficio.

Fortuna: è come le battute di Cristo il Clown, ride solo Bart.

Il consiglio del giorno: pomeriggio da trascorrere nel negozio di fumetti.

Voto 5 ma comunque dei veri teneroni.

Cancro

Lo sai bene che questo per te è un momento di grande rivincita. La Luna a favore di oggi e soprattutto l’eclissi mettono alla luce il tuo lato di vero e indiscusso protagonista. Sarai pronto a rivangare smacchi che hai incassato in passato proprio come le Lady Gaga che, al bisogno, riposta la celebre foto scattata da un suo compagno del liceo con il commento: “non sarà mai famosa”. Tu sei incontenibile e pronto a dare il massimo e a prenderti parecchie rivincite.

Amore: di concedi anima e corpo.

Lavoro: alla ‘totale’ riscossa.

Fortuna: te la sai benissimo ricreare da sola.

Il consiglio del giorno: look elegante per qualsiasi occasione.

Voto 8 e mezzo fase di rilancio.

Leone

Hai decisamente la lacrima facile e sei di una bontà assoluta. Venere a favore ti sta addolcendo, forse un po’ troppo. Ti commuovi per tutto, anche per l’assenza di William ai quarant’anni del fratello fratello Henry, che ha festeggiato con un mega party in California. Tu desideri profondamente che tutti vivano felici e contenti, come nelle migliori favole della Walt Disney.

Amore: come in un sogno meraviglioso.

Lavoro: procede tutto a velocità controllata.

Fortuna: come un bigné alla panna, ti dà piacere immenso.

Il consiglio del giorno: aperitivo con le amiche che non vedi da un po’ di tempo.

Voto 7 dolcissimo.

Vergine

Questo è il momento di andare avanti, di non puntualizzare e di investire solo su ciò che per te è veramente importante. L’eclissi di Luna in opposizione al tuo segno stravolge completamente i tuoi punti saldi. Lascia perdere quindi la polemica sulle pesche di Fukushima che hanno conquistato i magazzini di lusso Harrods a Londra, e hanno un prezzo di circa 30 euro il frutto. Tu hai ben altro a cui pensare e che ti può dare maggiore soddisfazione. Dedicati solo ad una unicamente a chi o cosa ti fa stare bene.

Amore: selezione all’entrata.

Lavoro: non essere sempre troppo specifica.

Fortuna: ti consiglia nuove esperienze emozionanti.

Il consiglio del giorno: fai una lezione di prova di balli latino americani.

Voto 5 con qualche novità.

Bilancia

Prediligi certamente tutto quello che è piacere rispetto al dovere. Siccome sei parecchio affaticata per colpa di Marte contro, Venere a favore ti suggerisce di scegliere accuratamente le tue priorità. Esattamente come Djokovic che molla tutti i tornei anche quelli secondari solo per dedicarsi alla nazionale e agli slam, lasciando ‘felicemente’ campo libero al nostro caro Sinner. Non hai alcuna intenzione di avere il primato su tutto, ti basta quello sui sentimenti, l’amore e tutto ciò che ti scalda il cuore.

Amore: maestra d’amore.

Lavoro: investitrice accuratissima.

Fortuna: l’armonia è sovrana della tua esistenza.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti in questo tuo flusso armonioso.

Voto 7 e mezzo molto cosciente.

Scorpione

Da bravo contabile tu sai bene che questo è un buon momento per tirare le somme e calibrare questa tua partenza in quarta. Puoi vantare un vero record di consensi grazie a Luna, eclissi, Mercurio e Marte a favore. Sei decisamente soddisfatto di questo tuo assetto che ti permette di volare in alto e al contempo scavare a fondo proprio come piace a te. Ti senti esattamente come il ministro del turismo albanese che chiude la stagione con un record numeri e di guadagni stratosferici per tutto il litorale. Continua così e non ti fermare.

Amore: ti calza a pennello.

Lavoro: idee chiare da attuare subito.

Fortuna: siete una coppietta invincibile.

Il consiglio del giorno: godi dei tuoi successi.

Voto 8 e mezzo vero campione.

Sagittario

Lo so che vorresti avere tanto la stessa verve dialettica della paroliere Elvira Figliuolo, celebre collaboratrice di Celentano, che compie cent’anni. Purtroppo tu dovrai stare ‘zitto e buono’ come cantano i Måneskin, con questa Luna stortissima. A volte ti tocca ascoltare i consigli non richiesti degli altri. Non puoi essere sempre tu a parlare costantemente e a dire la tua. Ricorda che è sempre possibile per te imparare qualche cosa di nuovo, anche se già che sarà difficilissimo farti cambiare idea.

Amore: lo vuoi vicino ventiquattro ore su ventiquattro.

Lavoro: chiedi a chat GPT di darti una mano.

Fortuna: l’aspetti come i treni sulla linea ‘Trenord’.

Il consiglio del giorno: fai una cosa alla volta, non tutto insieme.

Voto 5 da riordinare.

Capricorno

Vivi questa giornata con la consapevolezza di ottenere grandi conferme. Tutto merito dell’eclissi di Luna che ti svela la strada da seguire per i prossimi mesi. Sei soddisfatto del tuo operato e di quello che stai per combinare. Esattamente come Mark Randolph fondatore di Netflix che celebra il suo successo ma soprattutto l’importanza delle basi da cui è partito e che risiedono nel proprio nella famiglia. Se con Venere e Marte contro il lato sentimentale traballa, dovrai investire le tue forze proprio in quest’ambito, perché con le fondamenta salde si può costruire un altissimo grattacielo.

Amore: pronto alla conquista.

Lavoro: progetti da grande statista.

Fortuna: ti aiuta a lavorare sodo.

Il consiglio del giorno: cena a casa con tutta la tua famiglia.

Voto 8 con le idee chiarissime.

Acquario

L’amore è la fonte di energia necessaria e fondamentale che fa ruotare tutto l’universo. Con questo approccio davvero Zen, tutto cuore e sentimento, sei il prefetto collaboratore del celebre cantante Tananai. Infatti l’artista, in una recente intervista, spiega che scrive sopratutto canzoni d’amore perché è il sentimento che preferisce in assoluto raccontare. Goditi questo momento di grandi tenerezze, sentimenti palpitanti e piacere sfrenato.

Amore: è la tua attività preferita.

Lavoro: perfetto per diventare capo delle Risorse Umane.

Fortuna: ti mette sempre di buon’umore.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti con il tuo entusiasmo.

Voto 7 + eccitato.

Pesci

Preparatevi ad essere totalmente travolti da questa incredibile eclissi di Luna nel vostro segno. Non esistono limiti o confini alla vostra creatività e alla vostra voglia di espandere totalmente la vostra mente, i vostri sentimenti e il vostro corpo. Vi sentite promessi per grandi progetti e avventure esattamente come Tate McRae che è stata già segnalata come la prossima grande popstar della musica dopo il suo entusiasmante singolo ‘It’ok I’m ok’. Miei cari è il momento di nuotare nel vasto oceano con direzione ‘destino’.

Amore: abbraccia tutte le cellule del vostro corpo.

Lavoro: siete l’apporto eccitante alla noiosa routine.

Fortuna: vi sona come la corona d’alloro ai laureati.

Il consiglio del giorno: artefici del vostro destino.

Voto 8 e mezzo cosmici.