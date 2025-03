video suggerito

L’oroscopo di martedì 18 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di martedì 18 marzo 2025: è il giorno giusto per esprimere desideri e per capire verso dove vogliamo andare, con il Sole congiunto al nodo lunare nord. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ambizioso come una dichiarazione d’amore su un maxischermo.

Lavoro: visionario come un architetto che progetta il futuro.

Fortuna: in espansione come un progetto milionario.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, ma resta con i piedi per terra.

Voto: 8, ambizioso.

Toro

Amore: instabile come il GPS che ti fa sbagliare strada.

Lavoro: faticoso come una maratona improvvisata.

Fortuna: altalenante come il meteo in primavera.

Il consiglio del giorno: sfoga le tensioni con una bella passeggiata.

Voto: 5 +, irrequieto.

Gemelli

Amore: curioso come chi rilegge vecchi messaggi per trovare nuovi significati.

Lavoro: strategico come un esperto di cashback.

Fortuna: redditizia come un collezionista di vincite.

Il consiglio del giorno: occhio alle opportunità nascoste, possono rivelarsi oro.

Voto: 8, intuitivi.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 17 marzo 2025

Cancro

Amore: frizzante come un brindisi inaspettato.

Lavoro: disattento come chi firma un contratto senza leggere le clausole.

Fortuna: imprevedibile come il finale di una festa a sorpresa.

Il consiglio del giorno: divertiti, ma con moderazione.

Voto: 7, spensierato.

Leone

Amore: instabile come una soap opera sudamericana.

Lavoro: altalenante come un’altalena nel vento.

Fortuna: imprevedibile come un colpo di scena nel finale.

Il consiglio del giorno: accetta le emozioni senza cercare di controllarle tutte.

Voto: 5, imprevedibile.

Vergine

Amore: dinamico come un ballo scatenato.

Lavoro: flessibile come chi sa adattarsi a qualsiasi situazione.

Fortuna: ritmata come una canzone che non esce dalla testa.

Il consiglio del giorno: lasciati trasportare dalla musica della vita.

Voto: 8, frizzante.

Bilancia

Amore: svogliato come chi rimanda una conversazione importante.

Lavoro: lento come un lunedì mattina.

Fortuna: introvabile come il silenzio in una chat di gruppo.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa rigenerante.

Voto: 5, esausta.

Scorpione

Amore: passionale come una corsa clandestina.

Lavoro: veloce come chi non perde un colpo.

Fortuna: rischiosa come una curva presa troppo forte.

Il consiglio del giorno: dosare l’energia ti renderà più efficace.

Voto: 9, adrenalinico.

Sagittario

Amore: propositivo come chi decide di rimettersi in forma per l’estate.

Lavoro: determinato come chi non salta neanche un allenamento.

Fortuna: costante come una dieta ben seguita.

Il consiglio del giorno: coinvolgi gli altri nei tuoi obiettivi, sarà più facile.

Voto: 7, motivato.

Capricorno

Amore: tenero come un messaggio ricevuto nel momento giusto.

Lavoro: meno rigido del solito, e si vede.

Fortuna: affettuosa come un abbraccio a sorpresa.

Il consiglio del giorno: apriti di più, qualcuno sta aspettando un tuo cenno.

Voto: 7 +, morbido.

Acquario

Amore: titubante come chi non sa se rispondere a un messaggio.

Lavoro: incerto come una decisione rimandata troppe volte.

Fortuna: confusa come una riunione senza un ordine del giorno.

Il consiglio del giorno: prendi tempo prima di fare mosse definitive.

Voto: 5 e mezzo, perplesso.

Pesci

Amore: ispirato come un atleta che batte un record.

Lavoro: agile come un salto perfettamente eseguito.

Fortuna: incoraggiante come un applauso scrosciante.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto, oggi è infallibile.

Voto: 8, intuitivo.