L’oroscopo di domani, sabato 18 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: ti sta alla larga.

Fortuna: vorrebbe regalarti un pò di spirito critico.

Il consiglio del giorno: concediti un’esperienza unica in una Rage Room: scarica lo stress rompendo tutto in totale sicurezza.

Voto: 5

Toro

Amore: è l’amore che non riesce a stare senza di te, non il contrario.

Fortuna: ne hai da regalare a tutto il vicinato.

Il consiglio del giorno: con tutti questi pianeti a favore credo proprio che sia tu a dover dare un consiglio a noi.

Voto: 8 +

Gemelli

Amore: odiate tutti, ma proprio tutti.

Fortuna: non sa più come riuscire a strapparvi anche solo un accenno di sorriso.

Il consiglio del giorno: concentratevi intensamente su un punto fisso, come se steste decifrando i segreti dell’universo.

Voto: 5

Cancro

Amore: un trionfo di coccole e non solo.

Fortuna: ti spalleggia nelle tue conquiste.

Il consiglio del giorno: guarda la persona che ami con quello sguardo furbetto e complice, magari aggiungendo una battuta che strappa un sorriso, nel vostro ristorantino preferito vista lago.

Voto: 8

Leone

Amore: condivide con te il tuo entusiasmo.

Fortuna: sei il suo migliore amico.

Il consiglio del giorno: scatena la tua inner Dirty Dancing e balla a piedi nudi, volteggiando per tutta la casa come Baby nella scena finale.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: sensibilona.

Fortuna: si fa vedere quando ti mostri vulnerabile.

Il consiglio del giorno: nel pomeriggio regalati un momento tutto per te: indossa le cuffie senza musica e concediti una passeggiata, ascoltando solo i tuoi pensieri.

Voto: 7

Bilancia

Amore: senza fare domande, ma soprattutto che non cerchi risposte.

Fortuna: ti vorrebbe più paziente.

Il consiglio del giorno: convertite tutta questa insofferenza in una sfida ironica, quasi teatrale, come se steste recitando in una commedia; perde chi ride per primo.

Voto: 5

Scorpione

Amore: troppo ma tu reggi benissimo.

Fortuna: ti fa cogliere il momento giusto.

Il consiglio del giorno: per riconnetterti alla tua natura più selvaggia, partecipa a un ritiro dedicato alla costruzione di tamburi sciamani. Attraverso il ritmo delle percussioni, potrai ritrovare l’armonia con l’energia primordiale che ti circonda.

Voto: 9

Sagittario

Amore: piuttosto litigarello.

Fortuna: ti vorrebbe evitare i tipici malanni di stagione.

Il consiglio del giorno: Se coltivare la gentilezza ti sembra troppo impegnativo, prova con i bulbi di tulipano. Piantali con cura e amore: in primavera ti regaleranno una fioritura spettacolare.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: stai diventando il fidanzato più ambito del momento.

Fortuna: vuole essere abbracciata.

Il consiglio del giorno: cerca qualcosa in cui non sei ancora un esperto (so che non è facile) e mettiti alla prova per impararla.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: ti accompagna nei tuoi acquisti.

Fortuna: marcia sempre al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: torna indietro nel tempo e gioca a campana o a nascondino, proprio come facevi da bambino nel cortile sotto casa.

Voto: 7

Pesci

Amore: non vi accontentate.

Fortuna: sa farvi apprezzare in ogni occasione.

Il consiglio del giorno: Approfittate dei saldi per regalarvi un paio di scarpe mozzafiato: quelle che fanno girare la testa e vi fanno sentire irresistibili ad ogni passo.

Voto: 6