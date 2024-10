video suggerito

L’oroscopo di giovedì 17 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 17 ottobre 2024 e le previsioni segno per segno di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. La Luna Piena in Ariete indica un momento di tensione ma anche di chiarificazione. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato la Bilancia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, giovedì 18 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: toccate e fughe, ma comunque toccate.

Lavoro: pretendi silenzio assoluto come durante le lezioni di economia politica.

Fortuna: arriva tutta in una volta come i premi delle raccolte punti ai supermercati.

Il consiglio del giorno: prenditi piccole rivincite.

Voto: 7 + petto in fuori.

Toro

Amore: sei fermo al menù, ma non sai cosa ordinare.

Lavoro: niente paroloni complicati, hai bisogno di semplicità.

Fortuna: è disponibile solo in ‘mono porzione’.

Il consiglio del giorno: non ti scaldare troppo per le piccolezze.

Voto 8 ipersensibile.

Gemelli

Amore: la situazione inizia a farsi interessante.

Lavoro: pronti per un salto di carriera.

Fortuna: vi passa la brillantina per un look ‘impomatato’.

Il consiglio del giorno: potete realizzare tutte le vostra ambizioni.

Voto 7 e mezzo con una mira perfetta.

Cancro

Amore: ti senti come un concorrente al falò di Temptation Island.

Lavoro: calma e sangue freddo, se ci riesci.

Fortuna: al momento non c’è segnale.

Il consiglio del giorno: ricorda che le giornate difficili non durano più di 24 ore.

Voto 5 e mezzo impaziente.

Leone

Amore: al momento sei egoriferito.

Lavoro: ti richiede grandi sforzi, decisamente faticosi al momento.

Fortuna: come una consegna a domicilio che arriva in ritardo.

Il consiglio del giorno: per essere puntuali dovresti anticipare di 5 minuti l’ora sul telefono.

Voto 6 e mezzo e la prendi con filosofia.

Vergine

Amore: sempre pronto alle tue esigenze.

Lavoro: forma e sostanza in un connubio perfetto.

Fortuna: è un blush che ravviva l’incarnato.

Il consiglio del giorno: svela alle tue amiche i tuoi segreti di beauty routine.

Voto 8 bellissima.

Bilancia

Amore: si è disconnesso come nei meeting online quando non si ha nulla da dire.

Lavoro: riorganizza tutta la tua agenda ad incastro.

Fortuna: è il cioccolatino nella borsa sempre pronta a consolarti.

Il consiglio del giorno: picnic al parco per la pausa pranzo.

Voto 5 niente distrazioni.

Scorpione

Amore: lo puoi addirittura elevare alla potenza.

Lavoro: è un gioco da ragazzi.

Fortuna: è come un’app indispensabile sul telefono.

Il consiglio del giorno: chiacchiere e confidenze con gli amici di sempre.

Voto 9 empatico.

Sagittario

Amore: lo metti al primo posto tra le tue priorità giornaliere.

Lavoro: lo trasformi in una sala giochi stile ‘Arcade’.

Fortuna: la tieni stretta stretta come quando si balla un ‘lento’.

Il consiglio del giorno: festicciola a casa, ma ricorda di invitare i vicini.

Voto 7 + vivacissimo.

Capricorno

Amore: silenzio stampa.

Lavoro: è un totale frastuono come se ti avvicinassi a una cassa di un rave.

Fortuna: è un treno che sta per partire ma tu non trovi il biglietto.

Il consiglio del giorno: per tutte le questioni puoi felicemente pensarci a partire da domani.

Voto 5 infastidito.

Acquario

Amore: inizi a considerarlo come un’iscrizione in palestra.

Lavoro: il tuo sogno è un periodo sabbatico.

Fortuna: vicina ma solo per consolarti.

Il consiglio del giorno: riscopri i tuoi desideri di quando eri bambino.

Voto 6 e mezzo sognatore.

Pesci

Amore: è come quando passa la vostra canzone preferita alla radio.

Lavoro: procede seguendo le vostre indicazioni.

Fortuna: da lo slancio come il tappetone elastico.

Il consiglio del giorno: sognate in grande.

Voto 9 sul podio.