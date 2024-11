video suggerito

L'oroscopo di domani domenica 17 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 17 novembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, fortuna e lavoro.

Ariete

Amore: qualche bacio rubato.

Fortuna: è dalla tua parte ma non ti basta.

Il consiglio del giorno: per le questioni di look affidati ad un professionista.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: lo prendi per la gola.

Fortuna: preferisci solide realtà.

Il consiglio del giorno: hai voglia di pasta fresca ma zero voglia di impastare? Tira fuori la planetaria, mettila a pieno regime e lascia che faccia tutto il lavoro per te.

Voto: 7

Gemelli

Amore: lo usate come palestra personale.

Fortuna: il vostro ferro di cavallo sberluccica sopra la porta d’ingresso.

Il consiglio del giorno: mettete un piccolo filtro tra quello che pensate e quello che dite, così le vostre parole usciranno più… raffinate.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: aspetti tempi migliori.

Fortuna: ti dice che sei bello ma non le credi.

Il consiglio del giorno: impara con un tutorial a fare scrub casalinghi a base di sale marino e olio di cocco, per una pelle liscia e luminosa

Voto: 6 –

Leone

Amore: chi non ti vuole non ti merita.

Fortuna: le piace stare in tua compagnia.

Il consiglio del giorno: prova a non voler avere l’ultima parola su tutto, anche se è quella giusta.

Voto: 7 +

Vergine

Amore: chi ti sta vicino deve munirsi di pazienza infinita.

Fortuna: la vorresti almeno come amica immaginaria.

Il consiglio del giorno: evita di prendere impegni in cui la tua testolina viene messa sotto stress.

Voto: 5 + ( come incoraggiamento)

Bilancia

Amore: vuoi avere l’ultima parola e anche la penultima.

Fortuna: se le cose vanno bene è anche merito suo.

Il consiglio del giorno: organizzate un torneo di giochi in scatola con tanto di premi e podio.

Voto: 8 – ( solo perchè fai la saputella )

Scorpione

Amore: costante e sereno.

Fortuna: te la metti come il cappotto prima di uscire di casa.

Il consiglio del giorno: Marte ti rende un po' pigro e l'idea di uscire sembra lontana anni luce. Allora che ne dici di alzarti da quel divano e liberare le endorfine con un bel balletto in salotto?

Voto: 7 +

Sagittario

Amore: vuoi arrivare dritto al sodo.

Fortuna: è in risparmio energetico.

Il consiglio del giorno: la Luna rimane storta, evita di invitare a casa tutto il vicinato per un torneo di biliardino.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: hai pazienza da vendere.

Fortuna: ti tratta con i guanti bianchi.

Il consiglio del giorno: invita per un the e una fetta di torta, rigorosamente fatta in casa, una persona a te cara.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: solo per il tuo saggio preferito.

Fortuna: ti sostiene ma tu sei preso da pensieri più nobili.

Il consiglio del giorno:libera tutta la tua creatività, body paint incluso! Solo, non dimenticare di accendere il riscaldamento prima di iniziare.

Voto: 7

Pesci

Amore: non avete ben capito di cosa avete bisogno.

Fortuna: vi consolate mangiando dolcetti morbidi.

Il consiglio del giorno: serata tranquilla sotto le coperte a guardare film romantici ma poco impegnativi.

Voto: 5