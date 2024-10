video suggerito

L’oroscopo di oggi martedì 15 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 15 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. Le emozioni restano fortissime ma sembrano ampliare la visione e abbassare la tensione. Il segno fortunato è il Pesci e il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, martedì 15 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell’oroscopo di domani le emozioni restano forti, ma la tensione grintosa ed egoica sembra allentare. Venere si lascia illudere da Nettuno, e sempre Nettuno amplifica le emozioni della Luna. Il segno fortunato è il Pesci e il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: si scongela nel microonde, come la lasagna per il pranzo.

Lavoro: il tuo cervello è veloce e si collega con il 5G.

Fortuna: come trovare un quadrifoglio in un campo di trifogli.

Il consiglio del giorno: ascolta musica in macchina a tutto volume come i ventenni.

Voto: 7 con più entusiasmo.

Toro

Amore: così piccante che da bruciore allo stomaco.

Lavoro: sei in fissa per anticipare tutto, anche i regali di Pasqua.

Fortuna: la mattina hai bisogno di un restauro come se fossi un quadro del ‘700 dimenticato in soffitta.

Il consiglio del giorno: non fare tutto di fretta.

Voto 7 – nervoso.

Gemelli

Amore: dolci come una multa da pagare.

Lavoro: rigidi e poco funzionali come un mattoncino Lego che non trova il suo incastro.

Fortuna: è in modalità ‘risparmio energetico’.

Il consiglio del giorno: non fissatevi troppo su scelte complicate.

Voto 5 coriacei.

Cancro

Amore: è il tuo chiodo fisso.

Lavoro: sai essere multitasking come un coltellino svizzero.

Fortuna: hai preso in mano il microfono del Karaoke e ti lanci in performance strepitose.

Il consiglio del giorno: pronto a far svoltare la giornata anche a chi ha l’umore nero.

Voto 8 e mezzo eccitato.

Leone

Amore: non è come una vacanza ai Caraibi.

Lavoro: ti senti come Jack e Rose sul Titanic.

Fortuna: ti piacerebbe fosse un’app da scaricare.

Il consiglio del giorno: i cambiamenti non sono da considerare negativi.

Voto 6 – irrigidito.

Vergine

Amore: si muove come un’altalena, su è giù.

Lavoro: ricevi i complimenti da tutto il CdA.

Fortuna: ormai hai coperto la formula vincente.

Il consiglio del giorno: accetta i complimenti anche da chi ti sta antipatico.

Voto 5 e mezzo comunque bravissima.

Bilancia

Amore: va benissimo spettinato e stropicciato.

Lavoro: ti applichi ma solo ‘quanto basta’ come il sale nelle torte.

Fortuna: vuoi che si impegni solo nel divertimento e nello svago.

Il consiglio del giorno: punta su simpatia, chiacchiere e risate a crepapelle.

Voto 6 distratta.

Scorpione

Amore: scatenato come un cavallo selvaggio delle praterie.

Lavoro: ti piace avere il ruolo del ‘burattinaio’.

Fortuna: la mandi in missioni specifiche che solo tu conosci.

Il consiglio del giorno: punta tutto sui segreti, ovviamente quelli degli altri.

Voto 9 scatenato.

Sagittario

Amore: vorresti plasmarlo come il pongo.

Lavoro: riesci ad attirare l’attenzione come Alexa quando racconta una barzelletta.

Fortuna: non pervenuta al momento.

Il consiglio del giorno: usa la metà delle parole che vorresti.

Voto 5 e mezzo lamentoso.

Capricorno

Amore: puoi decantarlo con poesie d’amore.

Lavoro: ora si che si ragiona!

Fortuna: ottima come una colazione con l’avocado toast.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti la tua grande generosità.

Voto 8 felicissimo.

Acquario

Amore: cerchi il significato sul dizionario.

Lavoro: è diventato un caos, come il cambio di stagione quando non si vuole buttare via nulla.

Fortuna: l’aspetti, ma orami è sempre in ritardo.

Il consiglio del giorno: cerca di essere morbido ed elastico, come l’insegnante di yoga.

Voto 6 – irritabile.

Pesci

Amore: magnifico e rigoglioso.

Lavoro: è come vivere in una favola con un lieto fine.

Fortuna: ormai ce l’avete tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: gongolatevi in questo momento pieno di grandi soddisfazioni.

Voto 9 magnifici.