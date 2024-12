video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 12 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 12 dicembre 2024 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: fai di tutto per renderlo felice.

Lavoro: più organizzato di una wedding planner.

Fortuna: la costruisci in ogni secondo della tua esistenza.

Il consiglio del giorno: reunion con le tue migliori amiche di sempre.

Voto: 8 programmatore.

Toro

Amore: il tuo rifugio sicuro.

Lavoro: meglio non cimentarsi in discussioni.

Fortuna: non sei per nulla superstizioso.

Il consiglio del giorno: fai ordine tra i tuoi cassetti.

Voto 7 alla ricerca della calma.

Gemelli

Amore: vi buttate a capofitto.

Lavoro: il mantra è minino ‘sbattimento’.

Fortuna: non uscite mai senza come il cappello di lana.

Il consiglio del giorno: fate subito l’albero di Natale perché siete già in ritardo.

Voto 7 + esagerati.

Cancro

Amore: pronto a dare e ricevere dosi di coccole infinite.

Lavoro: ti occupi solo della cancelleria.

Fortuna: è un dare e ricevere reciproco.

Il consiglio del giorno: fai un presepe gigante in casa.

Voto 7 felice.

Leone

Amore: non è un argomento per te fondamentale.

Lavoro: pronto alla chiusura annuale anticipata.

Fortuna: speri di ritrovarla felicemente durante le vacanze.

Il consiglio del giorno: anche se sei iper concentrato ascolta i feedback di chi ti sta intorno, potrebbero servirti.

Voto 5 fai tutto da solo.

Vergine

Amore: ti sveli solo in privato.

Lavoro: devi ancora trovare il tuo habitat ideale.

Fortuna: per te significa solo ‘caldi abbracci’.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘Oceania 2’ al cinema.

Voto 7 + brodo di giuggiole.

Bilancia

Amore: ti fai volentieri in quattro.

Lavoro: a ogni problema hai una soluzione.

Fortuna: è la tua compagna di banco preferita.

Il consiglio del giorno: produci regali fatti a mano per gli amici più stretti.

Voto 8 ingegnosa.

Scorpione

Amore: argomento tabù.

Lavoro: hai la pazienza di una suocera con il cognato.

Fortuna: tira come l’elastico dei pantaloni dopo un pranzo luculliano.

Il consiglio del giorno: puoi sempre optare per i tappi insonorizzati.

Voto 5 allergico a tutti.

Sagittario

Amore: sei eccitato come un coniglietto nella stagione degli amori.

Lavoro: sei multitasking.

Fortuna: non ingolfarla con troppe richieste.

Il consiglio del giorno: riprendi tutto il programma di matematica delle elementari.

Voto 8 generosissimo.

Capricorno

Amore: solo se tocca le corde giuste.

Lavoro: completo doppiopetto e sguardo sicuro.

Fortuna: vorresti una macchinetta per quantificarla come quella per i soldi.

Il consiglio del giorno: look anni '80 che ti piace tanto.

Voto 8 e mezzo bello deciso.

Acquario

Amore: oggi non è per nulla contemplato.

Lavoro: hai sempre bisogno di novità e stimoli.

Fortuna: fa l’effetto botox, appiana le rughette sulla fronte.

Il consiglio del giorno: non commentare su tutto.

Voto 5 e mezzo polemico.

Pesci

Amore: un tripudio di emozioni.

Lavoro: non avete alcuna fretta.

Fortuna: promuove tutte le vostre iniziative amorose.

Il consiglio del giorno: sfoderate un completino sexy.

Voto 7 frizzanti.