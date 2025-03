video suggerito

L'oroscopo di lunedì 10 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di lunedì 10 marzo 2025 è pieno di grinta: Marte e Urano sostengono il Sole!

Ariete

Amore: coccolone come chi si fa portare la colazione a letto.

Lavoro: dirigi l’orchestra senza toccare uno strumento.

Fortuna: regale come un invito a un gala esclusivo.

Il consiglio del giorno: accetta anche di sporcarti le mani ogni tanto.

Voto: 8, aristocratico.

Toro

Amore: spigoloso come un cuscino pieno di bottoni.

Lavoro: impetuoso come un uragano in pausa caffè.

Fortuna: incostante come una lampadina che sfarfalla.

Il consiglio del giorno: conta fino a 10. Poi fino a 100.

Voto: 5, infuocato.

Gemelli

Amore: frizzante come uno spritz a bordo piscina.

Lavoro: spumeggiante come una playlist anni '90.

Fortuna: travolgente come un party riuscito.

Il consiglio del giorno: invia quell’invito, nessuno saprà dirti di no.

Voto: 9, festaiolo.

Cancro

Amore: dolce come una carezza al tramonto.

Lavoro: affidabile come una ricetta della nonna.

Fortuna: discreta come un invito scritto a mano.

Il consiglio del giorno: apprezza il presente, è già pieno di sorprese.

Voto: 7, rassicurante.

Leone

Amore: caldo come un dance floor d’estate.

Lavoro: brillante come un discorso motivazionale.

Fortuna: esplosiva come un fuoco d’artificio.

Il consiglio del giorno: festeggia anche senza motivo.

Voto: 9, spettacolare.

Vergine

Amore: ordinato come un cassetto perfettamente ‘piegato’.

Lavoro: metodico come un tutorial passo-passo.

Fortuna: sottile come una linea tratteggiata perfetta.

Il consiglio del giorno: rilassati, non tutto va sempre controllato.

Voto: 6 e mezzo, pignola.

Bilancia

Amore: delicato come un tramonto visto da soli con una coperta sulle spalle.

Lavoro: elegante come una firma con penna stilografica.

Fortuna: leggera come una brezza tiepida.

Il consiglio del giorno: goditi le piccole cose senza pensare troppo.

Voto: 7, contemplativo.

Scorpione

Amore: protettivo come un plaid nelle serate fredde.

Lavoro: strategico come una partita a Risiko.

Fortuna: timida, ma pronta a farsi viva dopo la telefonata giusta.

Il consiglio del giorno: chiama chi ti fa sentire a casa.

Voto: 5 e mezzo, nostalgico.

Sagittario

Amore: entusiasta come una partenza improvvisa.

Lavoro: curioso come una guida turistica in città sconosciuta.

Fortuna: brillante come una stella cadente.

Il consiglio del giorno: pianifica il prossimo viaggio, anche solo con la fantasia.

Voto: 9, spaziale.

Capricorno

Amore: chiuso per inventario.

Lavoro: impeccabile come un bilancio in pari.

Fortuna: discreta come il “lasciami stare” sussurrato.

Il consiglio del giorno: semplifica, togli il superfluo.

Voto: 6, minimalista.

Acquario

Amore: pungente come una battuta troppo sarcastica.

Lavoro: polemico come un thread su Twitter.

Fortuna: dispettosa come una notifica fuori orario.

Il consiglio del giorno: trattieni i commenti, sorridi e sorseggia tè.

Voto: 5, provocatorio.

Pesci

Amore: infuocato come una notte tropicale.

Lavoro: ispirato come un dipinto fatto di getto.

Fortuna: esplosiva come un fuoco d’artificio.

Il consiglio del giorno: asseconda i desideri, anche quelli più audaci.

Voto: 7 e mezzo, incandescente.