L'oroscopo di domani, venerdì 10 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 10 gennaio 2025 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: pretendi coccole a comando.

Lavoro: rispondi solo ai numeri registrati.

Fortuna: la vuoi avvolgente come un plaid super morbido.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al cinema sotto casa.

Voto: 7 e mezzo comodo.

Toro

Amore: puoi esprimere tutti i tuoi desideri.

Lavoro: facile come schioccare le dita.

Fortuna: è meglio di una maschera al retinolo.

Il consiglio del giorno: sorridi a tutti anche a quelli che ti stanno antipatici.

Voto 8 e mezzo radioso.

Gemelli

Amore: lo volete in taglia extra large.

Lavoro: fate richieste assurde come le domande impossibili ad Alexa.

Fortuna: vi sconsiglia di puntare tutto sul rosso anche se per voi sarà irresistibile.

Il consiglio del giorno: portate sempre casco e ginocchiere, non si sa mai.

Voto 8 gagliardi.

Cancro

Amore: anche a testa in giù, sfidando la gravità.

Lavoro: hai uno stile tutto particolare.

Fortuna: non può resistere al tuo charme.

Il consiglio del giorno: rispolvera le posizioni impossibili del Kamasutra.

Voto 8 voglioso.

Leone

Amore: sotto i riflettori.

Lavoro: sai sempre come aggiungere un tocco glamour.

Fortuna: ti illumina come i brillantini a forma di stella andati a ruba da Tiger.

Il consiglio del giorno: tacco 10 centimetri anche in palestra.

Voto 7 e mezzo schiena diritta.

Vergine

Amore: solo se si incastra perfettamente.

Lavoro: con metodo tu cavalchi chilometri.

Fortuna: ti invia barzellette sporche per farti sorridere.

Il consiglio del giorno: esprimi dolcezza solo a chi vuoi davvero bene.

Voto 5 e mezzo puntigliosa.

Bilancia

Amore: sei più dolce di quello che fai vedere agli altri.

Lavoro: caotico come il bar in Guerre Stellari.

Fortuna: non lasciarti tentare dal gioco delle tre carte.

Il consiglio del giorno: prendi appunti.

Voto 7 svampitona.

Scorpione

Amore: ti piace in tutte le posizioni.

Lavoro: sei un vero multitasking.

Fortuna: la investi subito per farla moltiplicare.

Il consiglio del giorno: organizza un appuntamento amoroso alla volta.

Voto 8 incontenibile.

Sagittario

Amore: da ricalibrare.

Lavoro: anche qui manca un po’ di brio.

Fortuna: non lasciarti abbagliare da troppe aspettative.

Il consiglio del giorno: fai una bella e fragorosa risata appena sveglia.

Voto 5 da alleggerire.

Capricorno

Amore: esattamente come nei tuoi sogni.

Lavoro: sei inarrestabile.

Fortuna: totalmente al tuo servizio.

Il consiglio del giorno: momento giusto per prendere decisioni importanti.

Voto 8 fiero.

Acquario

Amore: sai esattamente quello che vuoi.

Lavoro: bravo e puntuale senza eccedere.

Fortuna: ti dà il cinque ogni volta che parli.

Il consiglio del giorno: dispendi consigli anche agli sconosciuti.

Voto 8 e mezzo saggio.

Pesci

Amore: freestyle.

Lavoro: mettere un goccio di brio come il bicarbonato nell’acqua.

Fortuna: giocate a nascondino.

Il consiglio del giorno: se non ci sono regole potere inventarle.

Voto 5 e mezzo fantasisti.