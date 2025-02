video suggerito

L’oroscopo di sabato 1 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di sabato 1 marzo 2025 vede i Pesci e lo Scorpione che sognano in grande! Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: tantissime emozioni.

Fortuna: cuoricini cuoricini.

Il consiglio del giorno: aggiungi un pizzico di peperoncino agli spaghetti con il sugo.

Voto: 7 +

Toro

Amore: dritti al punto.

Fortuna: ti dà la giusta connessione.

Il consiglio del giorno: scegli una meta che sazi occhi, palato e mente: panorami da cartolina, cibo divino e un tocco di cultura.

Voto: 7 orientalissimo

Gemelli

Amore: siete prontissimi.

Fortuna: dalla tua parte in amore.

Il consiglio del giorno:trovate un compromesso tra coccole e spazi personali.

Voto: 7 belli come il sole

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Cancro

Amore: alzi bandiera bianca.

Fortuna: il segnale è scarso.

Il consiglio del giorno: presentati agli appuntamenti , pizza con amici compresa, solo se strettamente necessario.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: splendido splendente

Fortuna: hai la borsa piena.

Il consiglio del giorno: shopping come se non ci fosse un domani.

Voto: 8

Vergine

Amore: un discreto fermento nel basso ventre.

Fortuna: dove non arriva lei, non arrivi nemmeno tu.

Il consiglio del giorno: non fare tutto di testa tua.

Voto: 6 –

Bilancia

Amore: cuore e zona pelvica chiusi per ferie.

Fortuna: post muto.

Il consiglio del giorno: fatti una tisana ai boccioli di rosa.

Voto: 5 stanca morta

Scorpione

Amore: un vero seduttore.

Fortuna: fa affidamento su di te.

Il consiglio del giorno: impara a memoria gli appuntamenti della prossima settimana senza sbirciare l’agenda.

Voto: 8 interessantissimo.

Sagittario

Amore: abbracci perfino gli alberi.

Fortuna: ti accoglie con un bel sorrisone.

Il consiglio del giorno: fai una strada che non hai mai preso prima per arrivare al tuo posto del cuore.

Voto: 7 –

Capricorno

Amore: vuoi aver ragione a tutti i costi.

Fortuna: ti fa alzare il dito in segno di disappunto.

Il consiglio del giorno: visto che le parole dolci non ti vengono, prendi in prestito quelle di qualcun altro: un libro, una canzone, persino un cioccolatino andrà bene.

Voto: 5

Acquario

Amore: ambitissimo.

Fortuna: tutto perfetto.

Il consiglio del giorno: scrivi una poesia e posala su un tavolo solitario al bar

Voto: 8

Pesci

Amore: pieni di risorse.

Fortuna: vi segue nelle vostre scorribande.

Il consiglio del giorno: create una nuova routine.

Voto: 7 e mezzo