L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 gennaio 2025, le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Vorresti vivere questa giornata come se fosse ‘il giorno della marmotta’ e iniziare da capo tutti i festeggiamenti del Capodanno. Sei assolutamente incontenibile con Marte, Venere e la Luna a favore. Sei pronto a far brindisi anche appena sveglio e bussare all’alba a tutto il vicinato per ripetere all’infinito il count down della mezzanotte. Parti in quarta, ma un filino molesto.

Amore: come vuole la tradizione.

Fortuna: in pieno mood festeggiamento come piace a te.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti con balli di gruppo.

Voto: 8 festaiolo.

Toro

Giustamente dopo le feste e i bagordi bisogna rassegnarsi a fare un pochino di dieta. Tu però quest’ultimo periodo te lo sei vissuto con in tasca il Gaviscon, tra Marte in quadratura e la Luna storta, perché ogni situazione, frase o emozione è sempre andata di traverso. Inauguri quest’anno come un puma delle Ande in fase di caccia e la verve di una prozia borbottona. La tua frase preferita sarà come quella degli eterni nostalgici: "si stava meglio quando si stava peggio". Insoddisfatto ma non per questo devi farlo pesare a tutti.

Amore: lo scrivi nella lista dei buoni propositi.

Fortuna: speri arrivi nella calza della Befana.

Il consiglio del giorno: maschera all’argilla per distendere le rughette.

Voto 5 e mezzo stanco.

Gemelli

Potreste esservi addormentati con la faccia nella crema al mascarpone del panettone con in tasca un paio di micette o mini ciccioli pronti a scoppiettare. Siete stati l’anima della festa e vi basta un breve giro di walzer per ricaricare subito le energie e partire alla grande. Con Marte, Venere e la Luna a favore vi lasciate in questo primo dell’anno con attività agonistiche come la tradizionale sciata o rotolarsi focosamente sotto le coperte. Per starvi dietro bisogna avere lo zaino-jet che indossava “il mio amico Ultraman” super famoso negli anni '80.

Amore: bollente come una fondue svizzera.

Fortuna: la trascinate in tutte le vostre avventure.

Il consiglio del giorno: caffé decaffeinato anche di prima mattina.

Voto 8 e mezzo trascinatori.

Cancro

Sei sicuramente soddisfatto perché hai trovato la tua giusta misura. Ti sei saziato con ottimi manicaretti senza esagerare e hai baciato e abbracciato tutte le persone della tua lista dei desideri. C’è davvero poco da aggiungere perché senti di aver raggiunto quell’ottimo equilibrio che da tempo puntavi. Ti incammini in questo nuovo lustro con la guida di Saturno e la consapevolezza di chi sei e con le idee chiarissime. Bravissimo.

Amore: scelte molto oculate.

Fortuna: hai in mano le istruzioni come quelle per la friggitrice ad aria.

Il consiglio del giorno: messaggini di buon anno a tutta la tua rubrica.

Voto 7 e mezzo ponderato.

Leone

Hai dato il massimo e soprattutto hai regalato tutto quello che potevi donare senza risparmiarti e oggi puoi serenamente rifugiarti nel tuo rehab personale. Approfittane subito perché, con con la Luna storta, vorrai serenamente dormire tutto il giorno, alzarti solo per sgranocchiare qualche avanzo e ributtarti direttamente a letto con la consapevolezza che hai già fatto il tuo dovere. Una pausa dai bagordi e dagli eccessi ti è assolutamente concessa.

Amore: ci penserai a partire da domani.

Fortuna: anche lei si prende una pausa.

Il consiglio del giorno: pigiama e vestaglia sono il tuo outfit di oggi.

Voto 5 in pantofole.

Vergine

Potresti esserti persa il brindisi per leggere e capire tutti gli eventi imperdibili dello scorso anno. Ricorda che puoi ancora approfittare del fuso orario delle Hawaii e brindare a mezzogiorno, riscaldando il cotechino e le lenticchie che portano sempre bene. Anche se non presenzi attivamente nei momenti più eclatanti, hai sempre la certezza di poter in qualche modo recuperare. Tra i buoni propositi per questo nuovo anno puoi sempre aggiungere l’attenzione.

Amore: ti sei persa il limone di mezzanotte.

Fortuna: da rifornire come la dispensa dopo il cenone.

Il consiglio del giorno: segui il programma del gruppo per non restare a piedi.

Voto 6 e mezzo incerta.

Bilancia

Puoi esprimere qualsiasi desiderio e vederlo realizzare in automatico. Sei splendida, meravigliosa e rincuori tutti con la tua sola presenza, inclusi i super nostalgici dei festeggiamenti appena terminati. Tu rilanci subito con consapevolezza e grande voglia di divertimento. Venere, Marte e la Luna tutti a favore ti danno la giusta grinta di chi continua inesorabilmente a godersi la vita. Sei proprio quel valore aggiunto di cui tutti abbiamo bisogno in questa giornata.

Amore: scaldi tutti i cuori.

Fortuna: sempre a disposizione come Alfred per Batman.

Il consiglio del giorno: telefonata a tutte le persone a cui vuoi bene.

Voto 9 brillante.

Scorpione

Ti affacci a questo nuovo anno con la promessa che ti vorrai rifarti il prima possibile della scarsa voglia di festa e di interazioni di questi giorni. In fondo il Capodanno non è una festa fondamentale, anzi vuoi essere assolutamente stupito in qualsiasi momento dalla vita. Sei in una fase di profonda riflessione e di bilancio. Puoi decidere di abbandonare certe vecchie abitudini che ti stanno strette a favore di novità. Marte e la Luna storta ti mettono proprio in quella condizione di soppesare al meglio i pro e i contro per poi concentrarti su strategie ben ponderate e a te più affini.

Amore: da vagliare se ne vale davvero la pena.

Fortuna: è come un’incognita di una funzione.

Il consiglio del giorno: letture in silenzio come piace a te.

Voto 5 voglia di pace.

Sagittario

Non hai alcuna intenzione di abbassare il volume della cassa che hai posizionato sul tuo balcone per far ballare tutto il vicinato. La tua voglia di vivere e di condividere le gioie dell’esistenza è trainante. Mi raccomando però oggi scegli una playlist adatta al momento come un sottofondo stile Buddha Bar anni '90 che faccia tutti sognare. Con Mercurio e la Luna a favore di certo saprai iniziare questo nuovo anno con poesia e grande ispirazione.

Amore: passione instancabile.

Fortuna: perfettamente attiva come piace a te.

Il consiglio del giorno: abbassa il tono della voce per permettere a tutti di recuperare dopo i bagordi.

Voto 8 e mezzo gioioso.

Capricorno

Inauguri questo nuovo anno con calma e grande relax, prendendoti i giusti tempi di recupero. Sei ponderato e con una visione ben equilibrata della tua vita. Ordine e precisione fanno sempre parte del tuo vocabolario preferito. Saturno a favore ha fatto sì che mettessi a posto, anche a tarda notte, tutta la casa per poterti godere il primo giorno dell’anno senza avere alcuno sbattimento.

Amore: per mano come una coppietta anziana.

Fortuna: mette il ‘mute’ a tutte le scocciature.

Il consiglio del giorno: rispondi solo ai messaggini importanti.

Voto 7 e mezzo inquadrato.

Acquario

Rispolveri i giochi da scatola per dare quell’input di divertimento culturale a tutti i tuoi coinquilini: per te è fondamentale. Con Mercurio, la Luna e Venere a favore inviti tutti a casa per un buon pranzo degli avanzi. Per te è importantissimo stare in compagnia e condividere il più possibile questi momenti e renderli sempre più magici. Bravo che ci pensi tu ad aggiungere un grande e importante sentimento in questa giornata.

Amore: in un brodo di giuggiole.

Fortuna: la chiami all’attenti a gran voce.

Il consiglio del giorno: aggiungi le prolunghe al tavolo per le improvvisate degli amici.

Voto 9 in trionfo.

Pesci

Non prendetevela troppo se oggi e per qualche giorno ancora continuerete a pensare di essere nel 2024. Avete bisogno un po’ di tempo per aggiornare tutti i sistemi e adattarvi a questo nuovo cambiamento, anche se molto semplice e intuitivo. Mercurio vi rende sempre dei teneri sbadatoni, ma vedrete che sarete sempre scusati. Lasciatevi il giusto tempo per aprirvi come un buon vino nel decanter.

Amore: non lo perdete mai di vista.

Fortuna: vi regala quel pizzico di simpatia che serve sempre.

Il consiglio del giorno: inaugurate il nuovo calendario.

Voto 7 confusi e felici.