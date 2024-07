video suggerito

Locorotondo, il bambino scomparso e ritrovato ha camminato per 5 km: “Nessuno si è accorto di lui” Il bambino scomparso ieri a Locorotondo, nel Barese, è stato ritrovato a circa 5 chilometri da casa. Resta da capire come abbia fatto ad allontanarsi così senza essere visto da nessuno. Il sindaco: “Saranno le forze dell’ordine a ricostruire cosa è accaduto, ora è tempo di festeggiare”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ritrovato per strada a circa 5 chilometri da casa dopo 8 ore di ricerche. È fortunatamente una storia a lieto fine quella che arriva da Locorotondo, nel Barese, dove ieri un bambino di due anni era scomparso nel nulla mentre stava giocando nel giardino della villetta in cui vive con la mamma, il papà e i suoi tre fratelli. Lo hanno ritrovato dopo ore, fortunatamente in buone condizioni di salute, solo con qualche graffio sul volto.

Il piccolo era a qualche chilometro dalla casa in cui vive, in contrada Serralta, a una manciata di chilometri dal centro abitato. "Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti", ha detto subito il sindaco Antonio Bufano, che si era unito alle ricerche.

Subito dopo che è arrivata la chiamata al 112 si è attivata la macchina dei soccorsi: per trovare il bimbo in campo vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e anche tanti cittadini. In volo sono stati alzati droni ed elicotteri della Marina, oltre ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico. Poi, poco dopo le 19, un respiro di sollievo: il piccolo è stato avvistato dal titolare di una serigrafia che ha dato subito l’allarme.

Resta ora da capire come abbia fatto un bimbo di nemmeno due anni a camminare per circa 5 chilometri senza che nessuno si sia accorto di lui, tra l’altro lungo una strada molto trafficata: "Molti turisti affollano la nostra valle, se ne sarebbero accorti, o forse il bimbo ha attraversato i terreni. Non è facile capire, saranno le forze dell’ordine a ricostruire come abbia potuto fare ad allontanarsi così", ha detto sempre il sindaco Bufano. Che ha aggiunto, però, che questo è il momento di festeggiare perché il bambino è stato ritrovato sano e salvo.

Intanto un grazie commosso a quanti ieri hanno partecipato alle ricerche è arrivato dal padre del piccolo: "Voglio ringraziare tutti i miei concittadini di Locorotondo, che si sono resi disponibili. Non finirò mai di esservi grato", ha detto l’uomo davanti alle telecamere dei giornalisti arrivati sul posto.

E anche il Comune di Locorotondo ha diffuso un comunicato per ringraziare tutti: "Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi per la straordinaria solidarietà e il supporto dimostrato durante queste ore di apprensione. La risposta della nostra comunità è stata eccezionale. Grazie a tutte le televisioni i giornalisti che ci hanno aiutato in questa triste giornata finita a lieto fine. Alla collaborazione e all'impegno di ciascuno di voi, delle nostre associazioni, e di tutte le forze dell’ordine che ancora una volta hanno dimostrato di essere indispensabili per il nostro paese. Questo evento ha dimostrato ancora una volta la forza della nostra comunità e il valore della cooperazione".