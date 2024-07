Bari, ritrovato il bambino di 2 anni scomparso a Locorotondo: era a pochi km da casa

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È stato ritrovato D.G., il bambino di due anni scomparso a Locorotondo, in provincia di Bari. Il piccolo è stato trasportato in ospedale. Sta bene e ha già potuto riabbracciare i suoi cari.

Era su una strada in direzione Laureto, nei pressi di una serigrafia, a qualche chilometro dalla sua abitazione, da dove si era allontanato, in contrada Serralta. Pare che il piccolo stesse giocando quando improvvisamente se ne sono perse le tracce. È stata la madre a dare l'allarme intorno alle 11 di oggi, martedì 30 luglio.

In quel momento sono cominciate le ricerche alle quali hanno partecipato anche le unità cinofile. Le forze dell'ordine hanno setacciato la zona e si sono levati in volo droni e gli elicotteri della Marina Militare. In campo anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai cittadini di Locorotondo.

Secondo quanto ha riferito il sindaco del comune locale, Antonio Bufano, il piccolo è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. "Ha qualche escoriazione al viso – ha raccontato Bufano – ma per fortuna sta bene".

Il primo cittadino aveva lanciato un appello sui social con la foto del bimbo. "La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino", aveva scritto. In poche ore il post è stato condiviso da tantissime persone e ha ricevuto centinaia di commenti da parte di residenti preoccupati per la sorte del piccolino.

Fortunatamente in serata è arrivata la bella notizia. Domenico è stato ritrovato, sta bene e può tornare a casa dalla mamma.