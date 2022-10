Locomotore si incendia sui binari, muore macchinista: traffico ferroviario bloccato a Sanremo L’uomo era dipendente di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) che stava eseguendo lavori sulla linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore nella stazione ferrovia di Sanremo. Un locomotore ha improvvisamente preso fuoco incendiandosi sui binari e causando la morte dell’unica persona bordo, un macchinista operaio. La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì 11 ottobre nella stazione sotterranea di Sanremo dove erano n corso alcuni lavori di riqualificazione della linea ferroviaria.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte di oggi quando ai vigili del fuoco è stato segnalato l’incendio dei una motrice usata per alcuni lavori di manutenzione in corso. Quando i vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti nella stazione, le fiamme erano già alte ed è stato necessario spegnere l'incendio prima di poter salire a bordo.

A quel punto per il macchinista era ormai troppo tardi. Spente le fiamme, infatti i pompieri hanno rivenuto il corpo senza vita dell’operaio. Secondo quanto accertato finora, la vittima ara alla guida del locomotore di un trenocantiere quando, per motivi ancora da accertare, Il mezzo ha preso fuoco intrappolandolo e uccidendolo.

L’uomo era dipendente di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) che stava eseguendo lavori sulla linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, in Liguria. Per lui inutili i soccorsi sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici di Rfi. Sul luogo del trageda anche polizia ferroviaria e Autorità Giudiziaria che hanno avviato le indagini per ci ricostruire i fatti

L'incidente ha inevitabilmente bloccato la circolazione ferroviaria lungo la tratta tra Taggia e Ventimiglia, sulla linea Genova – Ventimiglia, e Trenitalia ha organizzato servizi sostitutivi con autobus tra le due stazioni interessate.

Nell’ultimo aggiornamento di Trenitalia alle 7 di oggi si comunica che la circolazione dei treni resta sospesa e che i treni InterCity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. In particolare:

