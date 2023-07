Locale posta foto di coppia sui social: “Via senza pagare”. Ma arriva la replica: “Ecco lo scontrino” Il caso di un locale cagliaritano che aveva denunciato pubblicamente sui social una presunta fuga dal ristorante di una coppia, accusandola di non aver pagato dopo aver consumato. La replica sotto lo stesso post con la foto dello scontrino.

A cura di Antonio Palma

“Le possibilità per pagare il conto che non avete pagato presso la nostra attività sono molteplici. Vi aspettiamo”, così un locale cagliaritano aveva denunciato pubblicamente sui social una presunta fuga dal ristorante di una coppia, accusandola di non aver pagato dopo aver consumato. Una sorta di gogna pubblica e un invito ai due a tornare per saldare il conto con tanto di immagini del presunto allontanamento ricavate dal sistema di video sorveglianza del locale, a cui però i diretti interessati hanno risposto a tono pubblicano la foto dello scontrino del pagamento.

“In 35 anni di attività, non ci era mai capitato” avevano spiegato i gestori del locale accusando la coppia: “Probabilmente vi è sembrato corretto approfittarvi dell'inesperienza e della buona fede di un giovane ragazzo, che al contrario di voi cerca di vivere onestamente e crescere con i giusti valori”. Un atto di accusa che, neanche a dirlo, aveva scatenato una serie di reazioni social con centinaia di commenti anche poco piacevoli verso la coppia.

Il post, diventato virale, è arrivato così anche all’attenzione dei diretti interessati che sotto lo stesso post su Facebook hanno però replicato duramente all’accusa affermando di aver pagato tutto e mostrando anche la foto dello scontrino della serata. “La persona in foto sono io con mia moglie. Questo è lo scontrino. Per fortuna non l’ho buttato. Vi denuncio per violazione della privacy e diffamazione, molto ma molto grave da parte vostra” si legge nel messaggio a corredo della foto dello scontrino fiscale da 77 euro.

I gestori del locale però hanno ribadito il fatto pur avendo poi cancellato il post social: “Per queste sere di grande confusione abbiamo deciso di emettere direttamente lo scontrino fiscale e non il pro-forma, proprio per non dare adito a possibili fraintendimenti fiscali. Certamente lei ha poi tenuto lo scontrino, ma dalla cassa lei non è passato”.