Lo zio di Saman Abbas nega l’omicidio: “Non voglio avere una condanna per chi l’ha uccisa” Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, nega l’omicidio della nipote: “Non l’ho uccisa io, non voglio essere condannato al posto del vero assassino”. Il 38enne lo scorso novembre ha indicato il luogo in cui era nascosto il cadavere della giovane.

“Non l'ho uccisa io, non voglio essere condannato al posto di colui che ha ucciso Saman”, sono queste le parole che lo zio della 18enne pakistana, Danish Hasnain, ha pronunciato dal carcere di Reggio Emilia dove si trova con l'accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

È stato lui lo scorso 18 novembre a indicare il luogo in cui era nascosto il cadavere di Saman Abbas, scomparsa da Novellara la sera del 30 aprile 2021. Due giorni prima di raggiungere il casolare in provincia di Reggio Emilia insieme agli inquirenti aveva chiesto di parlare con la polizia penitenziaria: “Voglio dirvi che io non ho ucciso Saman e per questo io non voglio avere una condanna per colui che ha ucciso Saman”.

Danish quel giorno ha quindi raccontato di non aver ucciso lui la nipote, ma ha ammesso di aver accompagnato i due cugini della ragazza, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a seppellirne il corpo. Nella sua ricostruzione dei fatti, la sera del 30 aprile ha detto di essere stato chiamato da Shabbar, il padre di Saman, ma di non aver risposto. Successivamente sarebbe stato raggiunto mentre dormiva dai cugini e di averli seguiti verso la casa degli Abbas.

È qui che avrebbe visto riverso tra le serre il cadavere della 18enne. I due cugini avrebbero accusato la madre di Saman, Nazia Shaheen, dell'omicidio, cosa alla quale ha raccontato di non aver mai creduto. A quel punto i tre avrebbero portato il corpo nel casolare diroccato in Strada Reatino, dove c'era una pala già pronta per scavare. Danish, secondo quanto emerso invece dalle indagini dei carabinieri e dalla Procura di Reggio Emilia, è considerato in realtà l'esecutore materiale del delitto.

