Livorno, incendio alla raffineria Eni: ambulanze sul posto, colonna di fumo nero sulla città Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nell’area della raffineria ENI di Livorno. Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanze. La Protezione Civile: “Tenete le finestre chiuse”.

A cura di Davide Falcioni

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nell'area della raffineria ENI di Livorno. Le fiamme hanno attaccato alcune strutture che si trovano sulla costa, nella zona settentrionale della città, nella zona del porto industriale. Numerose immagini pubblicate sui social mostrano una lunga colonna di fumo nero, visibile da tutta la città ma anche dalle località limitrofe. La Protezione Civile ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre chiuse.

Sul posto si sono recate immediatamente alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno. I lavori all'interno della raffineria, che ogni giorno impiega centinaia di persone tra dipendenti e ditte esterne, sono stati sospesi: non è noto se nel rogo siano stati coinvolti anche dei lavoratori e maggiori indagini in questo senso sono ancora in corso. L'incendio è divampato in una struttura attualmente di proprietà dell'ENI, che i livornesi conoscono però come ex Stanic. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali sono state distintamente udite alcune esplosioni, almeno un paio. Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini ha riferito: "Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori", simili a scoppi.

L'USB: "Ambulanze sul luogo dell'incendio"

"Siamo in contatto con i nostri delegati e iscritti per capire l'entità dell'incidente. Adesso ci sono i vigili del fuoco al lavoro e sono arrivate sul posto delle ambulanze", ha riferito il sindacato USB in un post pubblicato su Facebook. Il rogo sarebbe divampato in un impianto di manutenzione. "Sembra che sia esploso il forno F2 dell'hot oil. L'unico in marcia in quel momento", ha aggiunto successivamente il sindacato, spiegando che il rogo sarebbe stato circoscritto e la situazione sarebbe sotto controllo.