Drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì 22 luglio. Un elicottero ultraleggero è caduto nelle acque antistanti l'isola di Gorgona, nella provincia di Livorno. Sul posto è intervenuto il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Livorno unitamente alla capitaneria di porto. Al momento sarebbe stata individuata una vittima: si tratterebbe di una donna, presumibilmente la pilota dell’elicottero. Il corpo, ormai senza vita, è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco e dagli uomini della Capitaneria di porto di Livorno intervenuti sul posto dell'incidente, 6 miglia a sud dell'isola (circa 22 miglia dal porto di Livorno), con 4 motovedette e un gommone veloce con la squadra dei vigili del fuoco sommozzatori a bordo.

L'elicottero era diretto in Sardegna, in Costa Smeralda – L’elicottero era partito oggi da Como e aveva fatto scalo all'aeroporto Cinquale Montignoso, nella provincia di Massa Carrara. Da lì si era rialzato intorno alle 16 in direzione Sardegna: doveva raggiungere la Costa Smeralda. A bordo dell'elicottero ci sarebbero state due persone, un uomo e una donna, sembra di nazionalità russa. Risulterebbe quindi disperso l'uomo, un trentasettenne che sarebbe anche il proprietario del velivolo. Nella zona dell’incidente ha lavorato, fino a quando la luce del giorno lo ha consentito, anche un elicottero della Guardia costiera partito dalla base di Sarzana (La Spezia). Nell'area dell'incidente sono state inoltre dirottate alcune unità della marina mercantile che navigavano nella zona. La Capitaneria di Porto ha posizionato una serie di palloni gonfiabili per mantenere a galla il velivolo.