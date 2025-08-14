Litiga con la convivente e innesca un incendio: lei riesce a fuggire con il gatto, evacuato tutto il palazzo

Immagine di repertorio.

Un uomo ha dato fuoco al suo appartamento dopo aver litigato con la convivente. È quello che è successo nella notte al quinto piano di un palazzo in via Revoltella a Trieste. Subito è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due squadre, autobotte, autoscala, un mezzo polisoccorso, il capo turno e il funzionario di guardia. Intanto tutte le persone che si trovavano all'interno dello stabile sono state fatte evacuare dal momento che ormai gli spazi era invasi dal fumo.

I vigili del fuoco hanno dovuto portare fuori dal palazzo alcune persone in braccio e per alcune di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale a causa dell'inalazione del fumo. L'uomo che ha fatto scattare l'incendio è stato salvato dal balcone. La donna invece ha fatto in tempo a fuggire con il gatto. L'incendio però è stato spento in tempo prima che le fiamme invadessero altri appartamenti. Ora si sta procedendo con la messa in sicurezza del palazzo, solo al termine delle operazioni gli inquilini potranno tornare nelle loro case.

Intanto si stanno prendendo provvedimenti con l'uomo che ha innescato l'incendio. Una volta che ha ricevuto le cure mediche infatti per lui è scattato l'arresto da parte dei carabinieri. Si procederà con tutti gli accertamenti del caso.