Litiga con il padre in auto, lo accoltella e poi fugge: fermato un 14enne a Pordenone

Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato il papà a Pordenone dopo una lite. L'adolescente sarebbe fuggito a piedi subito dopo averlo colpito ed è stato fermato poco dopo l'aggressione. L'uomo è invece ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato il padre ferendolo gravemente. Il tutto sarebbe avvenuto durante una lite in auto a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Secondo quanto ricostruito, padre e figlio si trovavano in macchina nella serata di ieri quando, durante una discussione, il 14enne ha accoltellato il papà. Sono sconosciuti i motivi del gesto per il momento.

Secondo quanto scrive Il Gazzettino, il 14enne avrebbe poi tentato la fuga a piedi dopo aver colpito il genitore. L'adolescente è stato individuato e fermato solo alcune ore più tardi dai carabinieri che nel frattempo si erano messi sulle sue tracce e avevano dato il via alle indagini per ricostruire l'accaduto. Il papà è stato invece soccorso dai passanti e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di San Vito.

Stando alle prime informazioni disponibili, i genitori del 14enne protagonista di questa vicenda si erano separati da tempo. La vittima dell'accoltellamento aveva trovato una nuova compagna e aveva costruito una famiglia, ma continuava a incontrare il figlio 14enne avuto dal primo matrimonio, cercando di includerlo nella sua vita. Ora il caso è coordinato dalla Procura dei minorenni di Trieste che valuteranno sul da farsi.

Fortunatamente non preoccupano le condizioni del papà del 14enne che, stando a quanto asseriscono i medici dell'ospedale di San Vito, non è in pericolo di vita. Le lesioni riportate nell'accoltellamento sarebbero gravi, ma non fanno temere per la sopravvivenza dell'uomo, né fanno pensare a danni permanenti. Per il momento i dottori si riservano la prognosi, ma restano fiduciosi su una ripresa completa del ferito.

Il ragazzino invece è stato fermato dai carabinieri diverse ore dopo l'aggressione ai danni del padre. Il 14enne si era allontanato a piedi dal luogo dell'aggressione tendando di far perdere le proprie tracce.