Litiga coi parenti e incendia casa di notte: morta la mamma, fratellini gravemente ustionati a Vittoria

A cura di Antonio Palma

Gravissimo episodio nelle scorse ore a Vittoria, nel Ragusano, dove un giovane ha appiccato il fuoco nella casa di famiglia dopo una lite con i parenti, scatenando un incendio che ha distrutto tutto e ucciso la madre. Nel rogo sono rimasti gravemente feriti anche due minori, che sarebbero i fratellini dell'uomo e non i nipoti come inizialmente riportato. L’episodio durante la notte scorsa nel quartiere trinità San Giovanni di Vittoria dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi medici e le forze dell’ordine.

Quello che inizialmente appariva un incidente infatti si è rivelato ben presto un rogo doloso. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ad appiccare le fiamme sarebbe stato un uomo, originario della Tunisia e con problemi psichici, dopo una lite con i parenti. Stando ad una prima ipotesi, l’uomo sarebbe andato via per ritornare poco dopo. A questo punto avrebbe ammonticchiato dei copertoni e masserizie davanti alla porta di casa, appiccando le fiamme. L’uomo avrebbe utilizzato una sorta di torcia improvvisata con un bastone con sopra uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, incendiando tutto prima di scappare via.

Le fiamme hanno sorpreso nel sonno i familiari. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2,30 della notte tra mercoledì e giovedì 13 giugno, avvolgendo ben presto l’intera casa, una piccola abitazione in piazza dell'Unità che è stata distrutta. Dopo l’intervento dei pompieri, la famiglia è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Quattro le persone che sono rimaste ustionate nell'incendio, marito e moglie e i due ragazzini che sarebbero gravissimi.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Ragusa e di Vittoria dove però la donna è stata dichiarata morta nella mattinata di giovedì. In queste ore gli altri feriti potrebbero essere trasferiti all'ospedale "Cannizzaro" di Catania per la gravità delle loro condizioni. L’uomo accusato di quanto accaduto nella notte si era dileguato ma le forze dell'ordine si son messe sulle sue tracce e lo hanno arrestato in mattinata per interrogarlo. Pare che in famiglia vi fossero tensioni e contrasti molto forti nell'ultimo periodo.