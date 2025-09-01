Litiga col compagno, lo rincorre ma cade nella tromba delle scale e muore: indagini a Genova

La tragedia nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di San Martino. Per la donna, precipitata per diversi metri, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si pensa a un incidente ma la ricostruzione dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti.

Indagini in corso a Genova sulla tragica morte di una giovane donna di 30 anni precipitata oggi dalla tromba delle scale del palazzo dove abitava nel quartiere di San Martino, nel levante della città. La tragedia nella notte tra domenica e lunedì, nelle prime ore del primo settembre, quando una chiamata di emergenza ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia. Per la donna, precipitata per diversi metri, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è stata dichiarata morta sul posto.

L’episodio intorno alle 2.30 del mattino in un palazzo nel quale vengono ospitate persone e famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di Genova. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori della squadra mobile del capoluogo ligure, che indagano coordinati dal magistrato di turno, nei minuti precedenti alla tragedia la donna aveva litigato in maniera pesante con il compagno 32enne che di conseguenza si era allontanato dall’abitazione comune scendendo giù per le scale.

A questo punto è avvenuta la tragedia. La donna pare avesse inseguito l’uomo per le scale velocemente per raggiungerlo ma è precipitata dal secondo piano nella tromba delle scale trovando la morte. La vittima ha riportato lesioni gravissime che le sono state fatali. Si pensa dunque a un incidente ma la ricostruzione dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di accertare l’accaduto e al momento quindi non è esclusa nessuna ipotesi.

Nelle scorse ore la polizia ha ascoltato il compagno della donna per verificare la sua versione dei fatti. Acquisiti anche i video delle telecamere di videosorveglianza dello stabile che potrebbero aver ripreso parte della scena e quindi potrebbero aiutare a fare chiarezza sulla tragedia.