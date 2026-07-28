Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini, 21enne accoltella collega che finisce in ospedale

Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini finisce nel sangue: 21enne denunciata dopo aver accoltellato un collega 45enne all’addome che è stato sottoposto ad una operazione d’urgenza.

Una lite tra colleghi è finita nel sangue in un ristorante di Rimini, dove entrambi i protagonisti della vicenda lavorano come aiuto cuochi. Una ragazza di 21 anni è stata denunciata per aver aggredito a coltellate un uomo di 45 anni, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni, ma sarebbe potuta andare molto peggio.

È successo lo scorso venerdì 24 luglio nella cucina del ristorante di un albergo del litorale nord riminese, preso d'assalto dai turisti in questi primi giorni di vacanza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel turno di lavoro tra i due colleghi, entrambi aiuto cuochi, è scoppiata una lite violenta per "futili motivi". Durante il dissidio la giovane avrebbe colpito con un fendente all'addome il collega 45enne.

L'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena per essere operato d'urgenza. I militari hanno sequestrato l'utensile da cucina usato nel corso dell'aggressione. La 21enne è stata denunciata a piede libero e ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

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Intanto, i militari impegnati nelle indagini hanno effettuato i rilievi all'interno della cucina, per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto, il motivo alla base della discussione furibonda che si è conclusa con l'aggressione e raccogliendo le testimonianze dei presenti. L’utensile – pare un coltello – utilizzato, dopo essere stato sequestrato, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, che coordina le indagini.