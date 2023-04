Lite in piazza per “uno sguardo di troppo”: due fratelli feriti a colpi di pistola nel Foggiano Due fratelli di 28 e 26 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco ad Apricena, nel Foggiano. L’agguato sarebbe avvenuto al termine di una rissa scoppiata in centro tra un gruppo di almeno 5 uomini.

Sono finiti in ospedale per le ferite riportate dopo una lite i due fratelli di 28 e 26 anni, raggiunti da colpi d'arma da fuoco ad Apricena, in provincia di Foggia. È qui che è scoppiata una rissa tra un gruppo di almeno cinque giovani che hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il più giovane dei due è stato colpito alla gamba ed è stato poi trasportato all'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile, mentre il fratello maggiore è stato colpito a un braccio e dopo essere stato medicato è stato dimesso.

I due, entrambi incensurati, e residente ad Apricena dove lavorano come operai, sono sono stati feriti domenica sera, giorno di Pasqua, con alcuni colpi d'arma da fuoco al culmine di una rissa con altre persone scoppiata per futili motivi. La lite è avvenuta nella centralissima piazza Andrea Costa del comune foggiano e le cause, stando a quanto ricostruito finora, sarebbero riconducibili a qualche frase e sguardo di troppo.

La rissa è infatti scoppiata tra due gruppi di giovani, uno dei quali proveniente da San Severo. Nel corso della rissa qualcuno ha estratto una pistola e ha sparato, ferendo due fratelli. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti. Oltre ai medici del 118 sono intervenuti anche i carabinieri che hanno repertato tre bossoli di una pistola calibro 7,65.

Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, mentre i militari sono alla ricerca di testimoni che possono fornire informazioni utili al riconoscimento delle persone coinvolte nella sparatoria che hanno fatto perdere immediatamente le proprie tracce.