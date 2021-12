Lite condominiale tra pensionati finisce in tragedia, uomo ucciso a colpi di pistola a Cagliari La vittima è un anziano di 81 anni, raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da un suo vicino, anche lui pensionato, a Monserrato, nel Cagliaritano.

A cura di Antonio Palma

Una lite condominiale è finita in tragedia oggi nel Cagliaritano dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al culmine di una discussione per questioni di vicinato. Il delitto si è consumato nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 dicembre, nel territorio del comune di Monserrato, nell’hinterland a nord del capoluogo sardo. La vittima degli spari è un anziano di 81 anni, raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da un suo vicino, anche lui pensionato. A sparare infatti sarebbe stato un uomo di 76 anni che è stato poi fermato immediatamente dalla polizia intervenuta sul posto, in via Agricola.

Secondo quanto ricostruito finora in base alle testimoniane dei presenti, vittima e presunto assassino si erano incontrati per risolvere una controversia che pare durasse da tempo. La discussione però in poco tempo è degenerata e avrebbero avuto un violento confronto culminato poi con gli spari mortali. La lite sarebbe legata forse al pagamento di un canone di locazione o semplicemente ad una diatriba tra i due condomini. Inutili per l’81enne i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto insieme agli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari che hanno immediatamente bloccato il 76enne. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Sul luogo dell’accaduto anche gli investigatori della squadra mobile cagliaritana e i reparti della polizia scientifica per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.