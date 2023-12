Listeria nel Gorgonzola Dop: l’avviso di richiamo dai negozi del Ministero della salute Il ritiro dagli scaffali di supermercati e alimentari riguarda alcune forme di Gorgonzola Dop prodotte dalla ditta Caseificio Latini e venduto con varie etichette e pezzature. L’avviso del Ministero della salute: “Non consumatelo”.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo immediato dai negozi di un lotto di Gorgonzola Dop per possibile presenza di Listeria monocytogenes nel formaggio. Il ritiro dagli scaffali di supermercati e alimentari riguarda alcune forme di Gorgonzola Dop prodotte dalla ditta Caseificio Latini e venduto con varie etichette e pezzature: sia in fette che porzionato o addirittura in forme intere.

Nel dettaglio il richiamo interessa il lotto numero 240823 del Gorgonzola Dop prodotto dalla Caseificio Latini srl a socio unico, nel proprio stabilimento di Grumello del Monte, in provincia di Brescia. Diverse i marchi e le pezzature interessate dal richiamo del formaggio. Questo lotto infatti viene venduto a marchio Gorgonzola dop, Gorgonzola dop 1.0, Gorgonzola dop crema blu, Gorgonzola dop del cherubino, Gorgonzola dop Narp e Gorgonzola dop oro latini.

Per il prodotto venduto in fette o in porzioni da 250-300 grammi circa, le scadenze interessate sono quelle 19/12/23 e 20/12/23. Per il prodotto venduto in quarti, ottavi, metà o forma intera, le scadenze interessate sono 28/12/23, 29/12/23, 30/12/23 e 03/01/24.

Come recita l’avviso del Ministero della salute, datato 15 dicembre ma pubblicato il 16 dicembre sulla piattaforma dedicata agli avvisi di sicurezza per i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il ritiro del Gongonzola disposto per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Durante i controlli a campione, infatti, sarebbe emersa la presenza di Listeria monocytogenes. Per questo si invitano i consumatori che avessero già acquistato il formaggio a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.

Il batterio Listeria monocytogenes può provocare la listeriosi, un’infezione generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie. Nelle forme sistemiche l’incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni.