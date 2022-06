L’incredibile storia di Stefania, che a 53 anni scopre di avere 5 fratelli Stefania Gajotto ha 53 anni e per tutta la sua vita ha sempre pensato di essere figlia unica. Poi ha trovato un documento in casa della madre e, dopo varie ricerche, ha scoperto di avere cinque fratelli.

Stefania Gajotto

La storia di Stefania Gajotto, vicentina di Creazzo, ha dell'incredibile. All'età di 53 anni, durante il trasloco della casa, rovistando nell'armadio della madre, scopre una cartellina impolverata del tribunale dei minori di Venezia. "Quando l'ho vista ho subito compreso che lì dentro ci sarebbero state scritte delle cose che mi avrebbero cambiato la vita", racconta Stefania a Fanpage.it.

"Sapevo di essere stata adottata ma non sapevo che avevo dei fratelli, non sapevo le identità dei miei veri genitori, il perché mi avevano tolto dalla loro custodia, e non ho mai chiesto a mia madre e a mio padre informazioni a riguardo per paura di ferirli", racconta Stefania Gajotto, "quel giorno, durante il trasloco, quando ho aperto quei documenti ho visto nomi e cognomi dei miei genitori e il paese in cui avevano vissuto, Poiana Maggiore, sempre qui in Veneto".

Stefania Gajotto con la madre adottiva

A quel punto, assieme al marito, Stefania ha deciso di scrivere sul gruppo Facebook del paese d'origine chiedendo se qualcuno conoscesse la famiglia in oggetto e nel giro di un giorno è riuscita ad entrare in contatto con delle persone che avevano conosciuto sua madre e pure i suoi fratelli. Ma Stefania ancora non sapeva che era venuta al mondo come la più piccola di altri cinque fratellini.

"Quando mi sono incontrata con la mia prima sorella eravamo tutte e due incredule, ci siamo guardate, ci siamo abbracciate. È stato come sentire i nostri cuori battere allo stesso ritmo. Ci assomigliamo molto con le mie sorelle maggiori, anche nei modi di parlare e di gesticolare", ci racconta ancora Stefania che ora, lentamente, sta conoscendo tutti i suoi fratelli. I suoi occhi sono un tripudio di gioia.

"La cosa più bella è aver liberato mia madre adottiva di questo peso. Per paura di ferirmi o di perdermi mi ha protetto dal mio passato. Ora la sento libera. Non abbiamo più segreti e davanti a noi, la prospettiva di una famiglia che si allarga e si ama", conclude la donna.