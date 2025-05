video suggerito

Liliana Resinovich, Sterpin: "Visintin ha premeditato e sa tutto, verrà provato" "Sono relativamente convinto che Sebastiano ha premeditato e sa tutto quello che è successo e verrà provato" lo ha dichiarato Claudio Sterpin, l'amico della 63enne Liliana Resinovich che verrà sentito in incidente probatorio il 23 giugno prossimo per cristallizzare il suo racconto.

A cura di Antonio Palma

Da destra: Claudio Sterpin e Liliana Resinovich.

"Non ho detto che secondo me Visintin non abbia ucciso Liliana Resinovich, speravo solo non fosse così perché mi turba l'idea che lui dopo aver tanto decantato tutto l'amore che c'era si scopra sia l'assassino" lo ha dichiarato Claudio Sterpin, l'amico della 63enne, scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022.

"Comunque sono relativamente convinto che Sebastiano ha premeditato e sa tutto quello che è successo e verrà provato" ha aggiunto a "Chi l'Ha visto?" Sterpin che verrà sentito in incidente probatorio il 23 giugno prossimo. L'incidente probatorio servirà a cristallizzare i suoi racconti anche per l'età avanza dell'uomo che potrebbero impedirgli in futuro di andare in Aula per partecipare a un eventuale processo.

Su cosa si baserà l'incidente probatorio di Sterpin

Sono due le situazioni da accertare sulle quali verterà l'incidente probatorio, come ha spiegato il legale si Sterpin. L'acquisizione della testimonianza di Sterpin è ritenuta molto utile dai pm per ricostruire i fatti sia relativi alla mattina in cui Liliana Resinovich è scomparsa sia i rapporti tra i due nei mesi precedenti.

"Si tratta dei movimenti immediatamente successivi alla sparizione e al rinvenimento del cadavere di Liliana e al rapporto consolidato che lui aveva con Liliana" ha spiegato l'avvocato, ricordando che ci sono agli atti già circa 600 messaggi tra i due attestano il rapporto consolidato". "Inoltre tutti i martedì come il giorno della scomparsa lei si doveva recare da Sterpin" ha sottolineato il legale.

Visintin: "La notizia della Procura è stata veramente devastante"

"La notizia della Procura è stata veramente devastante. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana" ha dichiarato invece Sebastiano Visintin dopo aver appreso della richiesta della Procura per Sterpin in cui i pm hanno esplicitato l’ipotesi accusatoria della Procura. Per gli inquirenti, infatti, la donna è stata aggredita dal marito "all’interno del parco dell’ex Opp, in prossimità di via Weiss, all’altezza del civico 21", "con raffermamenti, compressioni, percosse, urti e graffi, in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace e agli arti". Per i pm Visitin "cagionava la morte" di Liliana Resinovich "avvenuta mediante soffocazione esterna diretta quale conseguenza di afferramento e compressione del colto della vittima".