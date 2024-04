video suggerito

Lidl richiama alghe senza glutine perché contengono glutine: l'avviso del Ministero Il prodotto oggetto del richiamo è una insalata di alghe giapponesi wakame marinate. Il motivo del richiamo è la presenza in etichetta della dicitura "senza glutine" ma il prodotto contiene glutine.

A cura di Antonio Palma

Tre lotti di alghe confezionate sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati Lidl per presenza di allergeni non correttamente dichiarati in etichetta. A renderlo noto è la stessa catena di discount con un avviso pubblicato poi anche sul portale web del Ministero della salute dedicato alle allerte alimentari e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il prodotto oggetto del richiamo è una insalata di alghe giapponesi wakame marinate con semi di sesamo e fagioli di soia venduta a marchio “Marinated Wakame” di Vitasia. Come spiega l'avviso, datato 24 aprile 2024, il motivo del richiamo è la presenza in etichetta della dicitura “senza glutine” che è errata visto che il prodotto contiene glutine e nella lista degli ingredienti è comunque indicato il frumento in grassetto come prevede la legge in materia.

L'alimento, venduto in vaschette confezionate da 250 grammi ciascuna, è prodotto dall’azienda Heiploeg International B.V. nel proprio stabilimento di Zoutkamp, nei Paesi Bassi. Il prodotto è confezionato specificamente per Lidl Italia s.r.l. che lo vende nei propri supermercati in Italia.

I lotti oggetto del richiamo sono quelli con numero 2024145798 e data di scadenza fissata la 24 aprile 2024; numero 2024146343e data di scadenza al 25/04/2024; e infine numero2024147444 con data di scadenza 29/04/2024.

Lidl ricorda che il prodotto con i lotti sopra indicati non è idoneo al consumo da parte di allergici/intolleranti al glutine. Per questo si invitano questi consumatori che avessero già acquistato le confezioni oggetto del richiamo a non consumarle e a riportarle al punto vendita per il rimborso. Per tutti gli altri è possibile consumare il prodotto senza problemi.