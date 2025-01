video suggerito

Liborio Como ucciso con un cacciavite durante una lite in strada: resta in carcere il cugino che ha confessato Per Carmelo Alogna, il 38enne accusato di aver ucciso con un cacciavite durante una lite il cugino Liborio Como a Casa Santa Erice, nel Trapanese, è stato convalidato il fermo.

A cura di Giorgia Venturini

Liborio Como, 53 anni.

Resta in carcere Carmelo Alogna, il 38enne accusato di aver ucciso con un cacciavite durante una lite il cugino Liborio Como, ex pizzaiolo 53enne, a Casa Santa Erice, nel quartiere di San Giuliano, in provincia di Trapani. Il 38enne si è costituito il giorno dopo l'omicidio giustificandosi dicendo agli investigatori di non ricordare nulla di quanto accaduto perché era ubriaco. Intanto a breve verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, tra i due cugini sarebbe nata una discussione su questioni familiari legate probabilmente agli alloggi popolari. La violenza sarebbe culminata con Carmelo Alogna che avrebbe impugnato qualcosa di appuntito, un cacciavite appunto, e avrebbe colpito il cugino, morto poco dopo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 per salvare la vita all'uomo.

Subito la polizia, giunta sul posto, ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per tutti gli accertamenti del caso sulla dinamica, così da ricostruire i momenti immediatamente precedenti e successivi all’aggressione. Intanto altri agenti hanno interrogato famigliari e conoscenti della vittima e del presunto aggressore per cercare informazioni sul loro rapporto. Le indagini andranno avanti anche nelle prossime settimane.

Intanto la comunità si è stretta intorno alla famiglia della vittima: numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Uno tra tutti: "Non meritavi assolutamente tutto questo. Che tu possa riposare in Pace e vegliare su tutti i tuoi cari", scrive un utente. E ancora: "La nostra Trapani perde un figlio speciale e grande lavoratore".