Cadavere di un uomo trovato per strada nel Trapanese, sul corpo ferite d'arma da taglio: indagini in corso Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in una via del rione San Giuliano, nel territorio di Erice Casa Santa, nel Trapanese. Sul corpo, che apparterebbe a un manovale di 53 anni, Liborio Como, sarebbero state trovate ferite d'arma da taglio. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in una via del rione San Giuliano, nel territorio di Casa Santa, frazione del comune di Erice, in provincia di Trapanese.

Il corpo, che apparterebbe a un manovale di 53 anni, Liborio Como, è stato trovato vicino a un locale, in uno slargo tra palazzi tra la via Ciullo D’Alcamo e la via Urbino, come riportano i quotidiani locali.

Secondo quanto è emerso, il corpo presenterebbe alcune ferite d'arma da taglio: una al petto, un’altra sembra alla testa. Sul luogo del ritrovamento è stata richiesta la presenza del medico legale per una prima ispezione cadaverica e del magistrato di turno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia a cui spetterà far luce sulla dinamica e sulle cause del decesso. Al momento tutte le ipotesi sono a vaglio degli investigatori, anche se si propende per quella dell'accoltellamento.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se la morte possa essere seguita a un'aggressione o se sia avvenuta in circostanze diverse. La polizia in questa fase sta mantenendo il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Gi uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia di Trapani sono giunti nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo per eseguire i primi accertamenti. L'area è stata transennata per permettere alla Scientifica di svolgere i rilievi.

A quanto si apprende, l’uomo non sarebbe residente nel quartiere dove è stato trovato il cadavere e non avrebbe precedenti penali a suo carico.