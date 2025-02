video suggerito

L'elica di un aereo trancia il braccio a un operatore dell'aeroporto: verso il processo per due persone Mirko Kopfsguter, direttore generale della Abd spa, e Wanner Martinelli, addetto alla formazione del personale, dell'aeroporto di Bolzano andranno a processo per il caso dell'operatore a cui l'elica di un piccolo aereo ha tranciato un braccio. I fatti erano accaduti durante l'orario di lavoro nel 2022.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Mirko Kopfsguter, direttore generale della Abd spa, e Wanner Martinelli, addetto alla formazione del personale, dell'aeroporto di Bolzano andranno a processo con l'accusa di lesioni gravissime per violazione della sicurezza sul lavoro. Dovranno rispondere dell'incidente sul lavoro ai danni di un operatore aeroportuale a cui l'elica di un piccolo aereo ha tranciato un braccio.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'operatore di 28 anni si trovava al lavoro all'aeroporto il 19 aprile 2022. Era appena atterrato un aereo monoelica che proveniva da Graz quando il lavoratore si è avvicinato alla piazzola di sosta per sistemare i "tacchi di parcheggio" sotto al carrello anteriore. Il 28enne si era avvicinato all'elica quando era ancora in funzione: purtroppo in un attimo gli ha tranciato il braccio. Gli immediati soccorsi non sono stati sufficienti a salvarglielo. Tutto era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza visionate dagli investigatori.

Nel 2023, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) aveva depositato una relazione sull'accaduto. Aveva spiegato che, dopo i dovuti accertamenti, "la causa dell'incidente è da attribuirsi al fattore umano", riconducibile "all'inosservanza, da parte dell'operatore aeroportuale, delle prescrizioni contenute nella normativa vigente". Sotto indagine erano finiti Mirko Kopfsguter, direttore generale della Abd spa, e Wanner Martinelli, addetto alla formazione del personale. Ora c'è il rinvio a giudizio nei loro confronti. Dovranno difendersi dall'accusa di lesioni gravissime per violazione della sicurezza sul lavoro. La vittima si è costituita parte civile.