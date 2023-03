Lei lo denuncia, lui l’accoltella la sera dell’8 marzo: la donna in ospedale, aggressore si consegna Il tentato femminicidio la sera dell’8 marzo a Trieste: la vittima stava tornando a casa quando è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato più coltellate ed è scappato. L’uomo si è poi presentato in Questura.

A cura di Susanna Picone

Tentato femminicidio a Trieste la sera dell’8 marzo. Una donna di 45 anni originaria dell’area dei Balcani è stata aggredita a coltellate da un uomo mentre stava tornando a casa. Ad accoltellarla, secondo quanto ricostruito dalla Polizia grazie anche ad alcune testimonianze, sarebbe stato il suo ex compagno, un cittadino kosovaro, che subito dopo il tentato omicidio si è dato alla fuga.

L'uomo si è poi consegnato alle forze dell'ordine presentandosi spontaneamente in Questura. Nei suoi confronti è stato disposto immediatamente un provvedimento di fermo ed è stato portato nel carcere del Coroneo.

La donna, colpita con un coltello a serramanico, è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Avrebbe riportato ferite alla schiena che, secondo quanto si apprende, non avrebbero leso organi letali. I quotidiani Il Piccolo e TriestePrima scrivono che comunque è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Il tentato femminicidio si è consumato in via Veltro, nella zona in cui la vittima vive, la sera della Giornata internazionale della donna poche ore dopo che, secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, la vittima avrebbe denunciato il suo ex compagno.

Un elemento che, se confermato, potrebbe far pensare a una vendetta dell’aggressore, qualora fosse accertato che era al corrente dell'iniziativa legale della donna.

Lei stava tornando a casa quando è stata improvvisamente raggiunta dall'uomo che l’ha assalita impugnando un coltello e l’ha colpita più volte, almeno quattro, e poi si è dato alla fuga. È accaduto intorno alle 21.15 e poco dopo nella zona sono sopraggiunte le pattuglie delle Volanti oltre all’ambulanza del 118. La Polizia ha subito avviato indagini.