Lecce. Rissa durante il matrimonio, testimone avrebbe molestato la sposa: è accusato di stupro I fatti risalgono allo scorso maggio: durante un matrimonio in provincia di Lecce una decina di invitati erano stati coinvolti in una rissa. Ora è arrivata la svolta: il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha chiesto per il testimone – 26 anni, originario di un paese della Grecìa salentina – il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un importante aggiornamento nella vicenda relativa al matrimonio finito in rissa, con tanto di video che lo scorso maggio aveva fatto il giro del web, a Specchia, in provincia di Lecce: il testimone dello sposo, un 26enne, è ora accusato di aver molestato la sposa: il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha infatti chiesto per lui il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Come scrive il Il Quotidiano di Puglia i presunti abusi sarebbero avvenuti proprio durante il pranzo a margine della cerimonia.

Un matrimonio che sicuramente sarà ricordato non solo dagli sposi: già all'epoca erano state avanzate accuse neanche troppo velate di tradimenti. Tutto era iniziato nel ristorante con la disputa, almeno tra una decina di invitati, che era poi proseguita fino in strada dove qualcuno che si era accorto di quanto stava succedendo e non si era lasciato scappare una ripresa: pochi secondi di urla, strepiti, tirate di capelli e tentativi di dividere i due contendenti tra abiti eleganti, tacchi a spillo, borsette. Per i due la festa era finita con un viaggio al pronto soccorso dove sono stati accompagnati per accertamenti ma dove non hanno constatato particolari ferite a parte qualche escoriazione ed ecchimosi.

"Per la verità, c’è stato qualche brindisi di troppo e saranno volate delle parole grosse, ma niente che potesse far pensare ad un epilogo del genere", avevano fatto sapere alcuni testimoni presenti alla cerimonia. "Credetemi, non è successo nulla di grave — aveva aggiunto all'epoca un testimone — io conosco benissimo lo sposo, è una bravissima persona". La rissa però c'è stata ed adesso pure finita in un aula di tribunale a Lecce con accuse davvero pesanti.