Lecce, non accettava la relazione con la figlia: arrestato 70enne per l’omicidio dell’ex maresciallo In manette Michele Aportone, 70 anni, il genitore della donna con cui la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrotta. Silvano Nestola era stato ucciso all’inizio dello scorso maggio, sotto gli occhi del figlio 11enne, mentre usciva da casa della sorella a Copertino, in provincia di Lecce.

A cura di Biagio Chiariello

Silvano Nestola

C'è un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Silvano Nestola, l'ex maresciallo dei carabinieri ucciso a fucilate la sera del 3 maggio scorso davanti all'abitazione di sua sorella alla periferia di Copertino, dove si era recato a cenare con il figlio di 11 anni che fu testimone oculare del delitto. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Lecce e del raggruppamento operativo speciale hanno arrestato Michele Aportone, 70enne di San Donaci, padre di Elisabetta Aportone, la donna con la quale la vittima, aveva avuto una relazione, poi interrotta. L'uomo era indagato insieme alla moglie Rossella Manieri, di 62 anni, per omicidio premeditato. Aportone, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha colpito a morte Nestola con quattro colpi di fucile, davanti gli occhi del figlio undicenne.

Il movente

Va detto che sin dai primi momenti dopo l'omicidio le indagini dei militari del Reparto Operativo del comando provinciale di Lecce coadiuvati dagli uomini del Raggruppamento Operativo Speciale, si sono concentrate sulla vita privata di Nestola, escludendo la pista della criminalità organizzata e quella del contesto professionale della vittima. L'ex maresciallo, separato dalla moglie aveva intrapreso dall’estate scorsa una relazione con Elisabetta Aportone, figlia di Michele, a sua volta separata dal marito. Una relazione da sempre molto osteggiata dai genitori della donna, che vedeva in Silvano Nestola il responsabile della separazione della figlia dal marito. Pare che in più occasioni, anche pubbliche, Rossella Manieri abbia attaccato verbalmente Nestola.

L'omicidio di Silvano Nestola

L'ex maresciallo è stato ucciso intorno alle 22 del 3 maggio 2021 mentre usciva da casa della sorella in località Tarantini in agro di Copertino (Lecce). Era in compagnia del figlio 11enne, Leonardo. Quest'ultimo, unico testimone diretto, ha raccontato che mentre saliva a bordo della propria auto “una persona nera che stava accovacciato sotto al muretto sulla destra”, lo ha colpito con almeno quattro colpi di fucile calibro 12, ferendolo a morte.